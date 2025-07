Mesa-tenista Hugo Calderano é barrado nos EUA e fica fora de torneio

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano está fora da disputa do WTT Grand Smash, em Las Vegas, por ter sido impedido de entrar em território norte-americano. A competição, com início previsto para essa quinta-feira (3/7), não contará, portanto, com a presença do número três do mundo.

A entrada nos Estados Unidos acabou impedida por conta da ida do atleta à Cuba ainda em 2023. Por ter a cidadania portuguesa, Hugo precisaria apenas informar que iria ao país por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA, conforme a sigla em inglês). Isso acontece pois os países pertencentes à União Europeia fazem parte do Programa de Isenção de Visto. Em 2023, a visita à Cuba não aconteceu somente para a disputa do Pan-Americano. A ida serviu, também, para a participação nas qualificatórias dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Mesmo com a solicitação feita através do ESTA, uma resposta não foi obtida em tempo. Ao entrar em contato com as autoridades para se informar sobre um eventual problema, Calderano recebeu como resposta que está inelegível para a dispensa do visto. Justamente por conta da visita ao país centro-americano.

Alternativa fracassada

Hugo ainda tentou, ao tomar conhecimento da não autorização para entrar em território americano, adquirir o visto emergencial, através do apoio da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos e do Comitê Olímpico do país norte-americano. O agendamento da entrevista até foi aprovado, mas a falta de horários disponíveis para a realização de uma reunião consular tornou inviável a participação no torneio em Las Vegas.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil" lamentou, através de comunicado publicado nas próprias redes sociais.

"É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos", acrescentou.