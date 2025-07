Correio lista seis motivos para o Palmeiras ter cuidado com o Chelsea, adversários nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, às 22h desta sexta-feira (4/7) - (crédito: AFP)

Dar continuidade à perseguição pela inédita taça, a única ausente na galeria de troféus. Será essa a grande missão do Palmeiras no duelo diante do Chelsea, marcado para às 22h desta sexta-feira (4/7), na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos.

Para seguir com o sonho e manter vivas as chances de concretizar a candidatura pelo título, o alviverde, no entanto, precisará superar um algoz do passado, responsável pelo último fracasso na trajetória. Foi o próprio time azul de Londres o personagem da derrota no Mundial de Clubes de 2021, nos Emirados Árabes Unidos. Naquela ocasião, o time paulistano acabou derrotado por 2 x 1.

A intenção, dessa vez, é buscar um final diferente e coroar a seleção de conquistas do clube, bem como a era Abel Ferreira. Tanto na história palmeirense quanto no período em que conta com o treinador português como responsável pelo comando técnico, o time do Allianz Parque conquistou todas as taças possíveis, inclusive, mais de uma vez. Exemplos são o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, o Paulistão e a Libertadores. No entanto, segue órfão do Mundial.

Entretanto, assim como da última vez, conta com questões desfavoráveis diante de si. Os problemas enfrentados na defesa precisarão de alternativas pertinentes. Os zagueiros Gustavo Gómez e Luan, além do lateral esquerdo Piquerez, não poderão estar em campo. Os Blues, em adição, reforçam a equipe sem parar.

A última, inclusive, de um brasileiro. O atacante João Pedro deixou o Brighton, também da Inglaterra, por 55 milhões de libras (R$ 415 milhões). Ainda assim, o Palmeiras pode responder com o talento individual dos garotos Estêvão e Vitor Roque. De qualquer maneira, terão um desafio pela frente. Por isso, a seguir, o Correio lista seis pontos chave portados pelo time londrino dignos de cuidado por parte do Palmeiras. Veja:

1 - Laterais agressivos

Os laterais titulares do Chelsea, o inglês Reece James e o espanhol Cucurella, são conhecidos pela ofensividade e agressividade. Além de fortes no âmbito defensivo, se destacam pelo suporte no setor de ataque. Com expressivos desfalques na defesa, o Palmeiras precisará se cuidar para conter os avanços do adversário, autor de ataques costumeiros com apoio pelas beiradas.

2 - Pedro Neto

O atacante português é o melhor jogador do time londrino na competição. Nos Estados Unidos, vive a melhor forma da temporada. Em todo o período, registrou nove gols em 48 partidas. Apenas na Copa de Clubes, já soma três em quatro apresentações. Por isso, é um dos vice-artilheiros do torneio. Dono da ponta direita da equipe azul, ainda distribuiu uma assistência. Foi, além disso, autor do único gol inglês na derrota de virada para o Flamengo.

3 - João Pedro

O atacante brasileiro é o mais novo reforço do Chelsea. Adquirido por cerca de 55 milhões de euros (R$ 415 milhões) junto ao Brighton, João Pedro pode estrear diante do Palmeiras. Ou seja, apenas previsões podem ser feitas sobre como e onde o jogador pode atuar no novo clube. Capaz de atuar tanto como meia-atacante quanto como centroavante, João registrou 10 gols e seis assistências em 27 jogos no Campeonato Inglês pelo ex-clube na última temporada.

4 - Disponibilidade de elenco

A fartura do plantel londrino será um ponto digno de preocupação por parte do Palmeiras. Afinal, enquanto o time brasileiro sofre para se reinventar em decorrência de diferentes jogadores lesionados, o Chelsea empilha opções em todos os setores do campo. Ao todo, o clube inglês contará com 28 jogadores. O Palmeiras, em contrapartida, tem 24 à disposição, incluindo alguns jovens da base, como Luighi, Kaiky, Vanderlan e Thalys.

5 - Enzo Fernández

A mudança de função do meio-campista argentino trouxe benefícios à equipe de Stamford Bridge. Em vez de atuar de primeiro volante, como de costume, Enzo tem sido deslocado com frequência para uma posição mais avançada. A alteração trouxe resultados. Em três das quatro partidas do Mundial, o Chelsea marcou, no mínimo, dois gols. Foram nove tentos nesses três jogos. A exceção é a derrota para o Flamengo, a qual teve um jogador expulso.

6 - Aspecto mental de Estêvão

Em 24 de junho, um dia após o empate em 2 x 2 do Palmeiras diante do Inter Miami, Estêvão relatou, em entrevista ao portal GE, que tem tido dificuldades para se concentrar diante da iminente transferência ao futebol europeu. "Não é fácil, tem que manter a cabeça aqui", afirmou. O adversário do time alviverde nas quartas de final, no entanto, será o próprio Chelsea, próxima equipe do jovem atacante de 18 anos. A questão, por isso, pode voltar a ser um empecilho.