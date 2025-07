Quem pode receber a faixa de capitão no Flamengo após saída de Gerson

Com a saída de Gerson para o Zenit, o Flamengo terá que definir outro jogador para herdar a faixa de capitão. O camisa 8, afinal, era referência dentro de campo por sua habilidade e liderança com seus companheiros. De acordo com “ge”, o Rubro-Negro já adota uma hierarquia e deve mantê-la mesmo após negociação do “Coringa”.

O clube adotou Gerson, principal dono da faixa de capitão até se transferir para a Rússia, seguido de Bruno Henrique, Arrascaeta e Alex Sandro. O revezamento começou com Tite e ganhou força com Filipe Luís.

A tendência, assim, é que Arrascaeta assuma a posição de primeiro capitão da equipe. Bruno Henrique e Alex Sandro aparecem em sequência. E o nome forte para juntar-se ao grupo e ocupar a “quarta vaga” é Léo Pereira. O zagueiro já ocupa um papel de importante de liderança internamente e é um dos mais antigos do elenco.

Outro nome que exerce o papel de líder mesmo sem ter a faixa é Danilo, mesmo tendo chegado ao Flamengo somente este ano.

Com isso, o Flamengo promove uma mudança de comando simbólico dentro das quatro linhas sem grandes ruídos, dando continuidade a um modelo de liderança construído com base na experiência, no diálogo e na conduta profissional dos atletas.

