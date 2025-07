Deco compara início da carreira de Yamal com o de Neymar

Atual diretor esportivo do Barcelona, Deco não poupou elogios a Lamine Yamal, jovem craque da equipa catalã apontado como forte candidato à próxima Bola de Ouro. O dirigente também fez questão de comparar o início do jovem atleta com o de Neymar, que deu seus primeiros passos em 2009 pelo Santos.

“O início de Lamine é muito parecido com o de Neymar. A vida ajudou-o a amadurecer como ele é. Agora tem mais responsabilidades como jogador, mas também está na idade dele”, comparou.

Neymar iniciou sua carreira profissional em 2009 e fez história pelo Santos. O craque disputou 225 jogos e marcou 138 gols. Ele conquistou seis títulos com a camisa alvinegra, entre 2009 e 2013: três edições do Paulistão (2010, 11 e 12), uma Recopa Sul-Americana (2012), uma Copa do Brasil (2010) e uma Libertadores (2011). Neste ano, o ídolo retornou ao clube e busca recuperar sequência dentro de campo após lesão.

Mais elogios a Yamal

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal parece ir no mesmo caminho do jogador brasileiro. Ele, aliás, já é campeão europeu pela seleção espanhola e duas vezes campeão espanhol pelo Barcelona. Diante disso, Deco elogiou o jogador e diz que para ser o melhor do mundo depende apenas dele mesmo.

“Lamine é um fenômeno. Ser o melhor do mundo depende dele”, afirmou Deco.

Na última temporada, Yamal, portanto, fez 18 gols e 21 assistências pelo Barcelona. Além disso, o jovem atleta espanhol teve um ótimo desempenho e ficou entre os favoritos a ganhar a Bola de Ouro.

