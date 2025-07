Torcedores do Fluminense dão carona à família de Beraldo até Nova Iorque

Torcedores do Fluminense deram carona à família de Beraldo, zagueiro do PSG, até Nova Iorque - (crédito: Foto: Reprodução)

Uma história inusitada uniu Fluminense e Paris Saint-Germain, da França, na véspera da semifinal do Mundial de Clubes. Afinal, em razão de problemas com voo, tricolores resolveram encarar uma viagem de quatro horas de carro de Washington à Nova Iorque. Contudo, o curioso é que eles deram carona para a família do zagueiro Beraldo, que joga no time francês.

Eduardo, Leonardo Albuquerque e Ana Helena embarcaram para os Estados Unidos com o sonho de ver o Fluminense conquistar o título mundial. O trio de tricolores saiu do Brasil rumo à Nova Iorque, com conexão com Washington. Contudo, a saída atrasou três horas, o que fez com que perdessem a conexão.

Na fila do atendimento da companhia aérea, os tricolores encontraram a família de Beraldo. André Beraldo e Rafaela Albino, pai e esposa do jogador do PSG, respectivamente, também tiveram o mesmo problema. Assim, a solução para chegar ao destino foi alugar um carro e encarar 391 km de estrada, com cerca de quatro horas de viagem.

Eles chegaram à cidade às 22h (de Brasília) desta segunda-feira (8). O Fluminense enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jérsei. Já o PSG, por sua vez, encara o Real Madrid, da Espanha, na quarta (9), no mesmo horário e local, já cientes do resultado do duelo entre os tricolores e ingleses.

