Jogos do PSG e Chelsea ajudam Ancelotti na busca do hexa da Seleção

New Jersey — A 335 dias da final da Copa do Mundo de 2026, o despreparado Brasil vê os protagonistas da decisão da versão de clubes do torneio entregarem soluções ao atraso na formação de uma Seleção capaz de competir com as melhores do planeta daqui a um ano e trilhar o caminho de Chelsea e Paris Saint-Germain: chegar ao MetLife Stadium, em 19 de julho, para a disputa do hexacampeonato.

O PSG ostenta a melhor defesa da Copa. O líder do setor é Marquinhos, o capitão de Luis Enrique no atual campeão da Champions League, e de Carlo Ancelotti na Seleção. O time francês só foi vazado pelo Botafogo na segunda rodada da fase de grupos. Igor Jesus fez o gol do triunfo por 1 x 0 no Rose Bowl, em Pasadena.

Marquinhos não entrou em campo naquela partida. Lucas Beraldo o substituiu e acumulou milhas em torneios de alta performance ao lado de Willian Pancho no duelo com o Glorioso.

Marquinhos e Lucas Beraldo formaram uma dupla de zaga impecável na goleada contra o Real Madrid nas semifinais, por 4 x 0, e repetirão a parceria no domingo contra o Chelsea, às 16h, no MetLife Stadium. O entrosamento deles é ótima notícia diante das baixas da Seleção.



Alternativas como Gabriel Magalhães (Arsenal) e Bremer (Juventus) se recuperam de contusão. Éder Militão (Real Madrid) voltou a jogar na semifinal depois de sete meses inativo por causa de uma cirurgia no ligamento.



“O nosso jogo é muito intenso. Não deixamos o adversário pensar ou respirar com a bola. Isso faz com que a nossa pressão os faça tomarem decisões equivocadas. A bola volta para nós para que controlemos o jogo. Estamos fazendo muito bem as coisas individualmente e coletivamente, independentemente dos 11 que vão iniciar ou terminar. Todos estão na mesma sintonia. Acho que esse é o nosso diferencial na temporada”, disse Beraldo na passagem pela zona mista depois da goleada contra o Real.



Marquinhos vive uma temporada dos sonhos. O dono da faixa de capitão pode receber o quarto troféu na temporada. Ergueu o Campeonato Francês, a Copa da França e a Champions League. Agora, pode se tornar o primeiro a exibir ao mundo a taça inédita criada pela entidade máxima do futebol em colaboração com a joalheria Tiffany & Co.



A confiança do técnico Luis Enrique e a performance da defesa com Marquinhos e Beraldo, Marquinho e Pacho ou Pacho e Beraldo, são retribuídas ao treinador espanhol. “Ele é, com certeza, um dos melhores treinadores do mundo: um treinador muito exigente, que é muito claro com os jogadores e vem trazendo sempre algo a mais. Nos jogos, sabe liderar com aquilo que ele viveu também durante todos esses anos. Acho que é isso que faz dele um grande treinador. A filosofia, a exigência, a experiência”, elogia.



No outro lado da decisão, o Chelsea oferece duas alternativas para a montagem do grupo da Seleção. Procura-se um camisa 9. João Pedro se apresentou como solução ao balançar a rede duas vezes na vitória do Chelsea por 2 x 0 contra o Fluminense nas quartas de final.



"Acho que foi o início dos sonhos. Acho que não poderia ter sido melhor com dois gols. Agora preciso pensar sobre a final", celebrou depois da partida de terça-feira, no MetLife Stadium. "Entrei muito bem contra o Palmeiras, trouxe uma energia a mais para o segundo tempo. Fiquei muito feliz de fazer os dois gols. Quero aproveitar o momento agora de vir para um novo clube, um gigante da Inglaterra, buscar evoluir sempre, trabalhar para que no final possa ser recompensado", afirmou.



Há demanda por um estepe para o experiente Casemiro. O volante Andrey Santos levantou o dedo indicador nesta temporada, foi convocado na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti e tem agrado na Copa do Mundo e Clubes da Fifa. Ele foi utilizado em três dos seis jogos do time londrino e disputou o duelo com o Palmeiras do início ao fim.



“Procuramos escolher os certos para o jogo. Andrey terá mais oportunidades na próxima temporada”, bancou o técnico Enzo Maresca ao receber o jogador de volta do Strasbourg depois do fim do empréstimo ao clube francês.



Finalistas à parte, o Real Madrid também deu uma ótima notícia ao Brasil para a Copa ao voltar a campo contra o PSG na semifinal. O técnico Carlo Ancelotti gosta muito dele e não será novidade usá-lo como titular até mesmo na lateral-direita nas últimas duas rodadas das Eliminatórias, nos amistosos e na Copa.



“Fico feliz de estar outra vez voltando a jogar. Foram momentos difíceis de novo. Mas feliz em poder competir e me sentir jogador outra vez”, comemorou Militão depois da eliminação do Real Madrid contra o PSG na terça-feira.



