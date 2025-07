Reece James rebate favoritismo do PSG: "Estamos preparados para vencer"

New Jersey — Reece James sentou-se na cadeira da sala de conferências do MetLife Stadium nesta sexta-feira com aquela marra de jogador de esportes americanos como basquete, baseball, futebol americano ou hóquei sobre o gelo. Porém, trata-se de um lateral-direito do soccer cheio de personalidade até para contrariar as opiniões o técnico do Chelsea.

Minutos antes, do mesmo lugar, Enzo Maresca admitiu o favoritismo do Paris Saint-Germain, adjetivado por ele como um dos melhores times do mundo. O capitão Reece James discorda e rejeita qualquer depreciação ao potencial do time inglês.

Já estive em muitas finais em que éramos favoritos e não saímos vitoriosos. Para ser sincero, não me importo que todos estejam torcendo pelos nossos adversário. Estamos nos preparando bem e vamos lá para vencer", promete o colecionador de quatro títulos com a camisa azul, dois deles os mais importantes da Europa: Champions League em 2021 e Conference League em 2025. Rm 2021, amargou o vice na Europa, em Wembley, na derrota da Inglaterra para a Itália nos pênaltis.

"O PSG é incrível e esperamos um jogo difícil, mas também temos um time incrível e vamos surpreender muita gente", avisa Reece James. "Tenho certeza de que a equipe de analistas que temos avaliará os jogos em que o PSG não se saiu tão bem, e tentaremos nos adaptar a isso".