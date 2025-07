Cria do Guará, Felipe Gustavo conquista o título do SLS Brasília

As 27 bandeiras da Alameda dos Estados tremulando ao vento eram o convite ao que estava rolando a poucos metros dali. Festa do skate no coração da capital federal, o SLS Takeover Brasília colocou em cartaz grandes skatistas de diversos cantos do país e brindou os milhares de espectadores com muita adrenalina e manobras de altíssimo nível na final masculina, neste domingo, (13/7). Em destaque, ficou a bandeira do Distrito Federal, colocada no topo do pódio com o título da prata da casa Felipe Gustavo.

Foi uma tarde especial, com a primeira edição de um torneio de nível mundial SLS no Distrito Federal. A vibração das arquibancadas e dos espectadores ao redor da pista montada era para cada um dos nove finalistas, mas os decibéis das comemorações subiam quando Felipe Gustavo entrava em cena. Criado no Guará e lapidado no Setor Bancário Sul, o skatista de 34 foi o anfitrião da etapa e comemorou o primeiro título desse quilate no “quintal de casa”.

Felipe Gustavo desbancou a concorrência de oito skatistas — sete do Brasil e um dos Estados Unidos. O principal concorrente na etapa foi o paulista Giovanni Vianna. Na competição que premiava os mais consistentes em sete manobras, os dois levaram a disputa com muita emoção até a última rodada de tricks.

O brasiliense, morador de Los Angeles há 18 anos, emocionou-se quando Vianna não completou o último movimento e percebeu que tinha a Golden Trick — a manobra de de ouro. Foi para os braços da família, dropou na pista, caiu, mas com sentimento de satisfação de não só competir, mas ser campeão em casa.

Felipe Gustavo reviveu em Brasília semelhante à da etapa da SLS em Sydney, na Austrália, em outubro de 2023, quando foi insuperável e comemorou o primeiro título na badalada liga de skate street.

A rodada inaugural de manobras mostrou que o nível seria altíssimo. Quatro dos cinco skatistas que pontuaram obtiveram notas acima dos 7. Destaque para o brasiliense Felipe Gustavo, com 8,5. Rabelo, Mota e o americano Dominick Walker zeraram.

O grau de dificuldade subiu na segunda bateria de tricks. Quatro ousaram nos movimentos e obtiveram nota zero. O mineiro Filipe Mota foi o mais eficiente, ao tirar 8,9, a avaliação mais alta do dia até então.

O terceiro round chamou a atenção para o gaúcho Luan Oliveira e o paulista Giovanni Vianna. Apenas os dois pontuaram, com 6,8 e 8,7, respectivamente.

A quarta de tentativa de cada skatista começou com o sarrafo alto. Matheus Mendes, Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro abriram com notas acima do 8. No entanto, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo inauguraram o clube dos 9 ao colocarem em cartaz tricks 9,4 e 9,2.

Quando Giovanni Vianna parecia confortável na liderança, o “dono” da festa apareceu. Último a descer na penúltima rodada, Felipe Gustavo precisava de nota 9,4 para desbancar o paulista da ponta da classificação. E foi isso que fez ao voar e deixar conterrâneos e até adversários de pé com avaliação que de fato precisava para encaminhar o título.

As notas

Matheus Mendes (RJ)



7,1

0

0

8,1



0



0



0

Gabryel Aguilar (SP)



7,8



8,2



0



8,7



7,9



0



0

Ivan Monteiro (SP)



8,4



0



0



8,4



0



0



0

Lucas Rabelo (CE)



0



8,2



0



0



8,8



0



0

Filipe Mota (MG)



0



8,9



0



0



9



0



0

Dominick Walker (EUA)



0



0



0



0



7,7



0



0

Luan Oliveira (RS)



1,4



0



6,8



0



0



0



0

Giovanni Vianna (SP)



7,5



0



8,7



9,4



8,9



0

Felipe Gustavo (DF)



8,5



0



0



9,2



0



9,4



0