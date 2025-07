Flamengo: entenda a confusão entre o técnico Filipe Luís e o atacante Pedro

Depois de excluir o jogador da vitória do clube carioca por 2 x 0 diante do São Paulo, no sábado, o técnico flamenguista fez duras críticas ao centroavante, em coletiva de imprensa - (crédito: Adriano Fontes/Flamengo e AFP)

O treinador Filipe Luís e o atacante Pedro, do Flamengo, vivem momentos de desgaste no contexto do clube rubro-negro, tanto dentro quanto fora de campo. Entre o último sábado (12/7) e esta segunda-feira (14/7), o atrito, até então limitado aos bastidores da equipe, acabou exposto.

Depois de excluir o jogador da vitória do clube carioca por 2 x 0 diante do São Paulo, no sábado, o técnico flamenguista fez duras críticas ao centroavante, em coletiva de imprensa. O principal motivo apresentado foi o rendimento abaixo do esperado em sessões de treinamento, além de reações como "deboche, e maneira de correr".

Já na segunda-feira, Pedro convocou o elenco para uma reunião, onde explicou os motivos pelo rendimento ruim, segundo o GE. Por meio de nota, ainda reconheceu o falta de compromisso, mas reiterou que as críticas recebidas estiveram "acima do tom". Veja-a ao final da matéria.

Entenda toda a situação.

Estopim

O conflito viveu o auge no último sábado. Após a vitória do time carioca diante do tricolor paulista, Filipe Luís foi perguntado, durante a entrevista coletiva, sobre o motivo de não ter relacionado Pedro para a partida. Antes da bola rolar, o atacante apareceu no gramado do Marcanã, onde foi celebrado por parte da torcida. Na sala de imprensa, o treinador fez duras críticas ao comportamento do jogador, especialmente durante sessões de treino. De acordo com ele, a atitude de Pedro "beirou o ridículo".

"O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana... Foi lamentável, beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores, que é a cultura de treino. O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar", afirmou.

O comandante relatou que, apesar disso, esperava que o atleta se recapacitasse, e que, além disso, pedisse desculpas aos companheiros de equipe pela postura. De acordo com ele, a atitude é, além de uma falta de respeito com os companheiros, uma falta de respeito com ele mesmo, que deveria ter a ambição de chegar à Seleção Brasileira. Há, ainda, para Filipe, descaso com o torcedor e com o clube, pagador do salário.

"Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer. Querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada, que eles conseguem correr, performar. O meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados, dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana. E um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Vocês podem colocar a culpa no treinador, no modelo, no Arrascaeta, em quem for. Mas a culpa é dele. Ele tem que querer", relatou.

Filipe acrescentou que não exige nada além de profissionalismo por parte do jogador. Mas que, apesar disso, estará disposto a "dar um abraço", ou seja, acolhê-lo de volta, caso assim queira. "Mas quando ele quiser, pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não ser um problema, ele vai ser titular", acrescentou.

Cenas antecedentes

Conforme o GE, o embróglio já acontecia na semana antecedente à partida. Durante o treinamento da última quarta-feira (9/7), Pedro deixou a atividade ao relatar que sentiu a perna pesada. O gesto incomodou parte do elenco, além da comissão técnica.

A atitudade foi considerada como um abandono do treino. O jogador, no entanto, nega com veemência, pois diz ter avisado a um dos membros da comissão técnica que estava saindo da atividade realizada em campo. No dia seguinte, treinou normalmente. Na sexta, no entanto, além de ter sido deixado de fora do treinamento, recebeu a notícia de que não seria relacionado para enfrentar o São Paulo.

O GE também noticia que, no sábado passado (5/7), os capitães do time Arrascaeta, Bruno Henrique, Alex Sandro e Léo Pereira, além do próprio Filipe Luís se reuniram com Pedro para falar sobre o mal-estar, que, à época, ainda dava os primeiros passos.

Todos prestaram apoio e soliedariedade ao atacante. Não apenas afirmaram não concordar com a suposta intenção do dirigente em vendê-lo, como indicaram o desejo de continuar a contar com o jogador no plantel rubro-negro. O próprio comandante contou sobre o episódio durante a entrevista coletiva após a vitória contra o São Paulo.

"Aconteceram esses vazamentos, esses prints, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido, eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele, transmitimos isso para ele, os capitães também, falamos que precisamos dele, precisamos do Pedro, não vou entrar em detalhes", relatou.

Reação

Na manhã desta segunda-feira, Pedro se posicionou, tanto de forma pública quanto privada, sobre a situação vivida por ele no clube. O centroavante convocou, ainda de acordo com o GE, o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu, centro de treinamento da equipe. O encontro serviu para dar esclarecimentos sobre a postura nos treinamentos, citada por Filipe Luís. O treinador, no entanto, não esteve presente.

Durante a conversa, o jogador afirmou que se sentiu impactado com o vazamento de prints de uma conversa que envolvia um integrante do departamento de futebol. O dirigente afirmou que aguardava por uma proposta de 15 milhões de euros para vendê-lo, ainda conforme o GE. O episódio tera surtido efeito negativo na postura dele.

Pedro também se disse incomodado com as críticas proferidas pelo técnico do Flamengo. Apesar de concordar com a ausência na partida justamente por reconhecer que estava treinando mal, não concorda com as críticas recebidas durante a coletiva, classificadas como acima do tom.

Veja o posicionamento oficial do jogador, em nota:

"Uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um "membro" do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. O treinador e os capitães prestaram solidariedade ao camisa 9 depois da revelação de que um integrante do departamento de futebol disse que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro. Na conversa, o treinador criticou o responsável pelo vazamento e afirmou que ele não está remando junto com a equipe de trabalho no Ninho", escreveu nas redes sociais.