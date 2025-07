Sendo um dos grandes favoritos para a Bola de Ouro 2025, Lamine Yamal recebe a camisa 10 do Barcelona. O time catalão anunciou por meio de uma transmissão ao vivo, nesta quarta-feira (16/07), que o jogador de 18 anos vai vestir o número simbólico na temporada, além de divulgar a renovação do contrato do jogador, válido até junho de 2031. O número era usado pelo atleta Ansu Fati, que foi emprestado ao Monaco, com opção de compra, até 30 de junho de 2026. Nas publicações das redes sociais, o time exalta o jogador. “De Rocafonda para o mundo”, bairro catalão onde Yamal nasceu.

O número 10 foi usado no time espanhol por grandes nomes do futebol, como Lionel Messi, vencedor do prêmio Bola de Ouro oito vezes, Diego Maradona e Romário.







Em junho, o jogador declarou em uma entrevista que não se sentia pressionado pelo número da camisa. “É como dizer que o 19 traz pressão — é só um número. Quando estou prestes a chutar na cara do gol, não vou ficar pensando no número que estou usando”, respondeu Yamal. “Seja qual for o número que eu usar, ficarei muito feliz, desde que esteja jogando pelo clube da minha vida. Então, não penso nisso. No momento, é o número do Ansu, ele é um ótimo jogador e combina muito bem com ele”, acrescentou.

