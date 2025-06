Lamine Yamal sobre usar a 10 do Barcelona: "Apenas um número"

Yamal é um dos cotados para ganhar a Bola de Ouro, disputando o favoritismo com Ousmane Dembélé, do PSG - (crédito: AFP)

Eleito artilheiro mais jovem da Espanha com 16 anos, Lamine Yamal vem se destacando no futebol internacional. Nesta segunda-feira (2/6), o jogador participou de uma entrevista para o programa espanhol El Larguero e comentou sobre carreira, Bola de Ouro e diversos assuntos futebolísticos.

Desde do início da titularidade do jogador no time catalão à torcida pede que ele assuma a camisa 10 do time, que atualmente pertence a Ansu Fati, mas que já foi de Lionel Messi, vencedor do prêmio Bola de Ouro oito vezes e um dos maiores nomes que passaram pelo time. No momento, Yamal usa o número 19, também usado por Messi no time blaugrana.

Algo que na teoria poderia trazer pressão para um jogador tão novo, não parece afetar Lamine. “É como dizer que o 19 traz pressão — é só um número. Quando estou prestes a chutar na cara do gol, não vou ficar pensando no número que estou usando”, respondeu Yamal. “Seja qual for o número que eu usar, ficarei muito feliz, desde que esteja jogando pelo clube da minha vida. Então, não penso nisso. No momento, é o número do Ansu, ele é um ótimo jogador e combina muito bem com ele”, acrescentou.

Yamal é um dos cotados para ganhar a Bola de Ouro, disputando o favoritismo com Ousmane Dembélé, jogador francês que atua pelo campeão da Liga dos Campeões da Europa, Paris Saint Germain. Nesta quinta-feira (5/ 6), Yamal enfrenta o jogador francês em partida válida pela Ligas das Nações.

Da mesma forma que o atleta demonstra não se sentir pressionado pela camisa dez do clube catalão, a expectativa pelo prêmio individual não interfere nas atuações do jovem. Quando questionado pelo programa El Partidazo de Cope, da Espanha, Lamine Yamal declarou que o melhor jogador do mundo deve ser decidido pelo desempenho da temporada como um todo e não apenas por um confronto isolado. “Não penso em ganhar a Bola de Ouro. Penso em me divertir, jogar bem e, se tiver que acontecer, acontecerá”, falou o atleta.

Porém, após insistência da imprensa no tema, Lamine afirmou que está preparado caso queiram decidir o prêmio baseado no jogo entre Espanha e França. “Sou o tipo de pessoa que vota no melhor jogador do ano inteiro. Mas se as pessoas querem arriscar tudo em um jogo, bem... vamos jogar esse jogo então", respondeu Yamal.

O jogador é mais uma das jóias de La Masia, base do Barcelona que revelou grandes nomes do futebol como Messi, Iniesta, Xavi Hernandez e Sergio Busquets. Em 2024, ele foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo, ganhando o prêmio Golden Boy.

