Lucas Paquetá: jornal inglês diz que jogador será absolvido; entenda acusações

Lucas Paquetá será absolvido das acusações vindas da Federação Inglesa de Futebol ("FA", sigla em inglês para Football Association) na investigação sobre suposto envolvimento com apostas esportivas. A informação é do jornal The Times. O veículo afirma que a decisão final do veredito será divulgada na próxima semana.

A expectativa era de anúncio nessa sexta-feira (25/7). No entanto, não ocorreu. Paquetá enfrenta quatro acusações por parte da Federação Inglesa. O julgamento acontece desde o último dia 17 de março. As acusações contra o jogador estão ligadas a quatro partidas distintas, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

O Correio tenta contato com a equipe de Paquetá para comentar o caso. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

Entenda as acusações contra Paquetá

Depois de 10 meses de investigações, a FA acusou Paquetá formalmente por manipulação de resultados, em maio de 2024. A acusação aponta que o jogador cometeu faltas em campo de forma proposital, para que fosse advertido com cartões amarelos.

Os cartões foram apresentados em quatro partidas distintas, contra Leeds, Aston Villa, Bournemouth e Leicester. O ato é considerado crime no país. A federação, inclusive, pede pelo banimento vitalício do jogador do esporte.

Veja os lances:

As investigações apontam que cerca de 60 apostas suspeitas foram feitas por pessoas ligadas ao jogador, no Rio de Janeiro. Mas, com foco, principalmente, na Ilha de Paquetá, onde o jogador nasceu e cresceu.

Lucas tomou os cartões para que os apostadores pudessem ter lucros garantidos nas plataformas. Os investimentos teriam sido feitos no site Betway, patrocinadora máster do clube de Londres. O tio dele, Bruno Tolentino, acabou indiciado no Brasil por esquemas de apostas semelhantes.

As quatro acusações impostas ao meio-campista são baseadas na Regra E5.1 da FA. Ela estabelece que "não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em, ou em conexão com um jogo, ou competição".

Apesar disso, segundo o jornal britânico The Sun, há outra acusação contra o brasileiro. O veículo noticiou que o jogador descartou um segundo telefone celular usado por ele, enquanto o original estava sob custódia da entidade. O ato pode ser considerado como obstrução de justiça e da investigação. Caso seja condenado, Lucas poderá recorrer da decisão, tanto dentro da própria FA, quanto na Corte Arbitral do Esporte (CAS).