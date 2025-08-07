João Fonseca vira contra chinês e vence na estreia do Masters 1000 de Cincinnati

A vitória do atleta de 18 anos e número 49 do mundo no Ranking da ATP veio de virada. No último desafio antes de embarcar para o US Open, último dos quatro Grand Slams da temporada, João sofreu para garantir a vitória diante do 76º do planeta - (crédito: Getty Images via AFP)

O tenista brasileiro João Fonseca deu o primeiro passo no Masters 1000 de Cincinnati com motivos para sorrir. Afinal, derrotou, nesta quinta-feira (7/8), o chinês Bu Yunchaokete, por dois sets a um, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5, na estreia pela competição. O próximo confronto será diante do espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

A vitória do atleta de 18 anos e número 49 do mundo no Ranking da ATP veio de virada. No último desafio antes de embarcar para o US Open, último dos quatro Grand Slams da temporada, João sofreu para garantir a vitória diante do 76º do planeta.

O primeiro set foi vencido pelo asiático. Com confirmações dos respectivos serviços, o princípio do confronto era marcado por equilíbrio. No entanto, o chinês surpreendeu no sexto game, conseguiu a primeira quebra e abriu vantagem, não mais revertida pelo brasileiro.

Na segunda parcial, João reagiu. Conseguiu quebras de saque no terceiro e sétimo games, e abriu vantagem para fechar o segundo set com 6/2. O terceiro e último terço do jogo foi o mais disputado. A primeira quebra de saque veio apenas no 11º game. Na sequência, Fonseca confirmou o saque e fechou o certame em 7/5.

O resultado positivo, além disso, revigora os ânimos do jovem carioca após performances negativas no Candá, durante o Masters 1000 Toronto, em julho. Lá, acabou eliminado logo na estreia, diante do australiano Tristan Schoolkate, 103º do mundo. Agora, o próximo adversário será Alejandro Davidovich Fokina. O espanhol é, atualmente, o 19º do mundo. É, também, cabeça de chave número 17 na competição.