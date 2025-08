Hugo Calderano é campeão do WTT de Foz do Iguaçu

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano é campeão da edição de 2025 do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná. O título veio depois de vitória do carioca sobre o alemão Benedikt Duda, pelo placar de quatro sets a três, neste domingo (3/8). O torneio, vale mencionar, faz parte da etapa brasileira do circuito mundial do tênis de mesa.

A vitória materializou o décimo título da carreira do atleta brasileiro em disputas de simples. Além disso, Hugo também se sagrou como o primeiro jogador verde-amarelo a conquistar três taças de forma consecutiva na categoria. Vale mencionar, também, que nenhum outro não asiático havia conquistado o feito de maneira seguida.

"Desde o início da partida, consegui imprimir o meu ritmo de jogo. Ele é um cara que, apesar disso, consegue se adaptar muito bem. Desde o começo, não baixou nem um pouco a intensidade, com um estilo de jogo muito sólido, muito perto da mesa. Ele foi cada vez melhor, e, também, tive que me adaptar às mudanças feitas por ele", avaliou Hugo, em entrevista à TV Globo.

"Eu sempre jogo para apresentar o nível mais alto possível, ganhar o jogo da melhor forma possível. Acredito que sair com a vitória é o mais importante de tudo. Ma, realmente, acho que consegui trazer o meu melhor nesse final, nesse momento decisivo, principalmente numa final, com tanta gente torcendo. Foi algo que me deixou muito feliz, ter conseguido fazer isso aqui hoje", acrescentou.

Terceiro colocado no ranking mundial do WTT, Hugo era o cabeça de chave número um da competição. O alemão, em contrapartida, era o número dois, e, da mesma forma, outro favorito ao título como dono do 12º lugar do ranking mundial. Na mesa, Calderano registrou parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.

A vitória leva o carioca à marca de 26 jogos de invencibilidade. Esta foi a quinta decisão consecutiva disputada por ele em eventos internacionais. Nas últimas quatro, foram três taças. A Copa do Mundo, por exemplo, foi conquistada em abril passado. Em maio, foi vice-campeão mundial.

As últimas conquistas vieram em junho e julho, respectivamente. Há dois meses, conquistou o WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. Na última semana de julho, levantou o troféu do WTT Contender Buenos Aires, na Argentina. O adversário, inclusive, é vice-campeão europeu.

Responsável por dar 600 pontos ao campeão na pontuação geral do circuito mundial, o WTT Star Contender Foz do Iguaçu ainda distribui o montande de US 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.