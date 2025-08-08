Herói do Cruzeiro, Cássio revela segredo: ‘Pênalti não é mais loteria, é estudo’

O goleiro Cássio foi o grande herói da classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O time venceu o CRB por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), e avançou de fase. A partida, contudo, foi marcada por uma defesa de pênalti fundamental do goleiro. Após o jogo, ele revelou o segredo do lance. Para o ídolo, defender uma penalidade não é mais sorte. Segundo ele, hoje “é tudo um estudo”.

A defesa de Cássio, de fato, foi o lance mais importante de todo o jogo. No segundo tempo, quando o placar ainda marcava 1 a 0, o CRB teve um pênalti a seu favor. O goleiro do Cruzeiro, no entanto, fez uma defesa espetacular. A intervenção, portanto, evitou o gol de empate e manteve a tranquilidade para o time da casa buscar a classificação.

Na saída de campo, o goleiro explicou como se prepara para as cobranças. O experiente jogador minimizou o fator sorte e exaltou a tecnologia e a análise prévia.

“Hoje o pênalti não é mais assim, nem vou dizer loteria ou nada como assim, porque antigamente não tinha esse recurso que a gente tem de ver vídeos, de estudar, de ter feeling em certo momento”, disse Cássio.

O goleiro, inclusive, fez questão de dividir todos os méritos da defesa. Ele agradeceu nominalmente aos profissionais que o ajudam no dia a dia.

“Agradeço ao Robertinho, ao Léo, o Otávio, o João que está na seleção, que a gente faz o estudo, eles tentam passar e ajudar, que a gente tem sintonia e o pessoal também que cuida das imagens também, acho que é tudo um estudo”, afirmou.

A defesa de Cássio, em resumo, garantiu uma noite tranquila para o Cruzeiro. A equipe, então, confirmou a vitória por 2 a 0 e a vaga nas quartas de final. A fala do goleiro, por fim, mostra o alto nível de preparação do time. O clube, agora, aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.

