Confira os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil

Duelos das quartas de final serão conhecidos em sorteio, que acontece na próxima semana

Terminou na noite desta quinta-feira (07) os confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, restam oito clubes que disputarão as quartas de final. Ao todo, seguem na disputa três cariocas, dois mineiros, um paulista, um paranaense e um baiano.

O Cruzeiro foi a última equipe classificada, ao vencer o CRB fora de casa, por 2 a 0. O Vasco também garantiu a sua vaga nesta quinta. Em São Januário, o Cruz-Maltino venceu o CSA por 3 a 1 e avançou após empatar no jogo de ida.

Os outros confrontos aconteceram na quarta. Em dois duelos, os classificados foram conhecidos na disputa de pênaltis. Em Curitiba, o Athletico venceu o São Paulo no tempo normal e contou com a estrela de Santos para avançar nas penalidades. Já o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo nos 90 minutos, mas levou a melhor na marca da cal.

Já a Bahia e Fluminense fizeram valer a vantagem conquistada na ida, ao empatarem com Retrô e Internacional, respectivamente. O Corinthians voltou a vencer o Palmeiras e eliminou o rival. O Botafogo também bateu o Bragantino pela segunda vez e avançou com duas vitórias no confronto.

Agora, os duelos de quartas de final serão conhecidos em sorteio na próxima terça-feira (12). Os oito clubes estarão em pote único e a CBF também definirá o chaveamento até a semifinal. Os próximos jogos da Copa do Brasil estão programados para os dias 27 de agosto e 11 de setembro.

