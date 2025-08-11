Flamengo lucra com o Maracanã em um turno mais do que no Brasileirão-2024

Apesar de manter vivo o sonho de ter um estádio próprio, o Flamengo tem conseguido fazer com que o Maracanã se torne ainda mais rentável. Afinal, só neste primeiro turno do Brasileirão, o clube já soma R$ 19,6 milhões de lucro com bilheteria, sendo quase R$ 1 milhão a mais do que arrecadou em todo o campeonato do ano passado. A informação é do portal “ge”.

Cabe destacar que esta conta é a soma das rendas divulgadas no telão subtraindo o valor das despesas. Em 2024, o jogo de maior arrecadação rubro-negra registrou R$ 1,7 milhão, enquanto na atual temporada o clube já teve uma partida que bateu R$ 3 milhões. O lucro, então, aumentou de R$ 1 milhão para R$ 2,1 milhões por partida no estádio.

Haverá uma reunião, na noite desta segunda-feira (11), no Conselho Deliberativo do clube, sobre mudanças na operação do estádio. Isso porque deixaram o setor financeiro fechado em jogos de menor apelo. Algo que gerou críticas de torcedores que preferem assistir em locais que só abrem para a venda se houver demanda.

Análise dos números

Diego Lemos, ex-membro da antiga gestão, afirmou nas redes sociais que houve uma redução drástica no valor cobrado de aluguel. Então, segundo ele, as despesas do Rubro-Negro com os jogos teriam diminuído. Isso porque o valor passou de R$ 350 mil para R$10 mil de um ano para o outro.

“Isso tem o lado bom e o ruim: pagar um aluguel mais barato melhora a margem de operação por partida de quem aluga, porém reduz o resultado da Fla-Flu Serviços SPE S.A., o que também afeta a receita do Flamengo (o clube tem 65% da empresa). Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Uma outra questão crítica é que a SPE pode ser obrigada a cobrar os mesmos R$ 10 mil para outro clube carioca que quiser jogar no Maracanã, afetando mais uma vez o seu resultado e, consequentemente, a receita do Flamengo, que, repito, é dono de 65% da S.A”, disse.

A média de despesas operacionais dos jogos no Brasileirão no ano passado foi de R$ 1,8 milhão, enquanto na atual edição está em 1,4 milhão. Uma redução aproximada de R$ 400 mil, enquanto os valores dos ingressos tiveram um aumento, o que gerou revolta de torcedores no primeiro semestre.

Por fim, os maiores lucros são referentes à confecção, venda e pré-venda de ingressos, de R$ 233 mil para R$ 142 mil. Além disso, de R$ 105 mil para R$ 83 mil (ingresso promocional) e R$ 1,2 milhão para R$ 680 mil (despesas do estádio, que incluem desde aluguel às contas de água e luz).

2024 lucro total: R$ 18.721.984,90

maior lucro: R$ 1.731.683,81 (Flamengo 1 x 1 Vasco)

média lucro: R$ 1.040.110,27

maior despesa: R$ 2.107.139,01 (Flamengo 1 x 1 Vasco)

média despesa: R$ 1.825.518,41

2025

lucro total: R$ 19.677.180,8

maior lucro: R$ 3.064.971,11 (Flamengo 2 x 0 São Paulo)

média lucro: R$ 2.186.353,42

maior despesa: R$ 1.599.202,72 (Flamengo 1 x 1 Inter)

média despesa: R$ 1.447.846,73

