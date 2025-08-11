Cruzeiro vai à CBF contra arbitragem em jogo diante do Santos

O Cruzeiro vai se reunir com dirigentes da CBF para discutir questões sobre a arbitragem da partida contra o Santos, no último domingo (10/8), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, afinal, terminou com polêmicas envolvendo Wilton Pereira Sampaio e o VAR.

Os protestos do clube celeste envolvem a anulação do gol de Kaio Jorge e cartões amarelos aplicados por Wilton. O árbitro marcou falta do Cruzeiro na jogada anterior ao gol e, segundo o clube, a marcação foi de maneira indevida. Além disso, o Cruzeiro ainda afirma que a arbitragem agiu de maneira “tendenciosa”.

A reunião deve acontecer ainda nesta segunda-feira (11/8). A comissão do clube mineiro já estava com a ida ao Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF, marcada em razão do sorteio da Copa do Brasil, que acontece nesta terça-feira (12/8). O vice-presidente da SAF, Pedro Junio, e o diretor-executivo, Paulo Pelaipe, irão à sede da CBF para conversar com representantes da entidade.

Outros jogos

Além da partida contra o Santos, o Cruzeiro, afinal, também se viu prejudicado contra Internacional, Atlético-MG e Vitória. A reclamação do clube está direcionada à questão disciplinar. Contra o Colorado e o Leão, o clube mineiro teve Jonathan Jesus e Eduardo expulsos ainda no primeiro tempo. Na visão da Raposa, houve erro em ambos os casos.

Diante do Atlético, o entendimento é de que Júnior Alonso deveria ter sido expulso nos primeiros minutos do segundo tempo. O paraguaio, que já tinha amarelo, cometeu falta dura em Christian, mas não recebeu a segunda punição. Logo na sequência, Alonso, aliás, saiu de campo pelo técnico Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.