Filipe Luís indica mais saídas no Flamengo; veja quem pode partir

Após a vitória do Flamengo sobre o Mirassol no último sábado, o técnico Filipe Luís afirmou que o clube deve promover saídas nesta janela de transferências. O elenco rubro-negro, afinal, possui ao todo 32 nomes e nem todos conseguem grande minutagem dentro de campo. Desta maneira, é preciso abrir espaço para todos. No sábado, o treinador não relacionou os reforços e deixou de fora os medalhões.

“Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que saiam. Estamos com um número elevado de jogadores, pode ser que tenhamos algumas saídas”, disse o técnico. No atual momento, seis jogadores não conseguem grande sequência de jogos. São eles: Everton Cebolinha, Michael, Juninho, Matheus Gonçalves, Victor Hugo e Lorran.

Michael e Juninho perderam prestígio no Flamengo. O técnico ganhou opções na janela para a posição do “Robozinho”, que está recuperado de dores no tornozelo esquerdo. Recentemente, o jogador recusou oferta de empréstimo do Al-Ula, da Arábia Saudita. Do outro lado, o Flamengo recusou duas propostas de clubes sauditas por Juninho. Após isso, houve uma conversa com Filipe Luís, que indicou mais chances ao atleta, porém ainda não conseguiu grande espaço no time. Juntos, os dois somam 51 partidas em 2025.

Everton Cebolinha viveu bom momento sob o comando de Tite, mas sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles. Em 2025, o jogador atuou em 28 jogos, com quatro gols e duas assistências até aqui. Atualmente, está atrás dos seguintes nomes: Samuel Lino, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, Wallace Yan e Bruno Henrique, além dos recém-chegados Saúl e Carrascal, que podem atuar por ali.

Jovens sem espaço

Matheus Gonçalves deve perder espaço na equipe. O meia, afinal, ganhou a concorrência de Saúl e Carrascal. O cria chegou a acertar sua transferência para o Cruzeiro, mas o Flamengo barrou no último instante. Ele teve algumas chances, mas não foi relacionado para enfrentar o Mirassol e deve ficar fora também dos próximos jogos.

Badalado na temporada passada, Lorran perdeu espaço e desceu para a base no início do ano. Aos poucos, voltou a treinar e integrar relações do profissional. No entanto, o jovem segue sem ter sequência. Aos 19 anos, fez apenas cinco jogos na atual temporada.

Por fim, Victor Hugo, que retornou no meio do ano, também não consegue minutos em campo. Quase foi para Portugal em uma negociação por empréstimo. Ele atuou contra o Ceará, seu único jogo na temporada, e vem integrando o banco nas últimas partidas. Podendo atuar como meia e volante, ele vem ocupando um espaço carente no elenco, já que Erick Pulgar e De La Cruz estão lesionados.