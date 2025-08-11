CBF se reúne com federações e clubes para debater sobre o fair play financeiro

De acordo com Ricardo Gluck Paul, um dos vice-presidentes da CBF, todos os clubes da Série A e 13 clubes da Série B aceitaram a implementação do fair play financeiro.

“Basicamente consiste em garantir o relacionamento de pagamentos entre clubes e atletas, clubes e clubes e clubes e governo. Já é realizado com sucesso em outras praças e queremos construir no Brasil. Temos 33 clubes e 10 federações em um movimento histórico. Junto com todas essas pessoas, fazer um modelo que atenda a realidade brasileira”, afirmou.

Sugestões e análise

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, sugeriu que a CBF proíba os times que estão devendo outros clubes brasileiros de contratarem novos jogadores. Por outro lado, Samir ressaltou que a entidade irá analisar com calma a medida e conversará com todos os clubes sobre a possibilidade.

“Não vamos tomar nenhuma medida precipitada. Queremos fazer o sistema autossustentável, com pés no chão, para conduzirmos da melhor forma possível”, destacou o presidente da CBF.

“Temos essa missão com o presidente Samir. Temos 90 dias para entregar o projeto final. Já começa em 2026, mas com responsabilidade. Haverá ondas de implementação para chegar à plenitude do programa. Não queremos implementar de uma vez só, há o temor de um colapso. Por nós, isso está afastado. Temos senso de urgência, mas senso de responsabilidade”, frisou Gluck Paul.