Rauany Barcellos e Hugo Souza, do Corinthians, perdem gêmeos: ‘Assombrada pelo vazio’

Rauany Barcellos tornou pública a batalha pessoal que travou recentemente junto ao seu círculo mais íntimo de pessoas — especialmente com o goleiro Hugo Souza. Há semanas, o casal sofreu com a perda gestacional dos gêmeos que esperava. Ninguém, além de familiares e amigos, sabia sabia da gravidez, mas a influencer decidiu compartilhar o relato como forma de acolher outras mulheres.

“Essa é a primeira vez que sinto vontade de dividir a maior dor da minha (nossa) vida. Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia”, iniciou.

“Todas as noites, mesmo depois de alguns meses, eu ainda sou assombrada pelo vazio que me acompanhou naquela manhã. Desde então, todos os dias, me encontro e me perco nesse silêncio. Nunca me contaram sobre o quão solitário é atravessar um corredor e sair para um mundo igual, quando por dentro tudo mudou. Ninguém me preparou para dormir e acordar com algo que falta e, ainda assim, sentir que ele está aqui”.

Preservação da memória

Em meio aos relatos sobre tristeza, Rauany abriu uma brecha para ceder espaço à coragem. A namorada do goleiro corintiano fez questão de destacar que decidiu compartilhar sua dor para que ela exista e, consequentemente, ela também possa existir depois dos gêmeos. Assim, consiga apoiar e fortalecer outras mulheres na caminhada.

“Não compartilho dessa MINHA dor para que ela seja esquecida, mas para que ela EXISTA. Porque eles existiram. Porque eu existo depois deles. E, porque o amor que ficou é tão real quanto a dor. Eu ainda não tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Ainda sigo procurando por mim mesma depois de tudo”, e completou com um recado: “Mas fica aqui, todo meu sincero amor e acolhimento a todas as mamães que tiveram que enfrentar a mesma dor que eu. Não permita que pessoas insensíveis validem sua dor pelo sua idade gestacional. Não deixe que essas pessoas transformem SUA DOR e sua HISTÓRIA no que elas querem. E eu conto com vocês, pra conseguir ressignificar cada vez mais essa dor”.