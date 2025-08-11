Leila defende SAFs, fair play financeiro e cutuca rival em evento na CBF

Em evento realizado nesta segunda-feira (11/8) na sede da CBF, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que as Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs) representam a solução para os clubes brasileiros, inclusive para o próprio Verdão. Contudo, ela avisou que não pretende modificar o estatuto do clube para implementar essa mudança durante seu mandato, que vai até o fim de 2027. A mandatária também destacou a urgência da adoção do fair play financeiro como mecanismo para preservar o futuro do futebol nacional.

“Verbalmente, todos estão de acordo (com o fair play financeiro). Ninguém tem coragem de dizer que é correto comprar e não pagar. Eu quero saber na prática. Eles não implementam o que acham correto. O Palmeiras compra e paga. O Palmeiras contrata e paga. Acho que a grande solução dos clubes é virar SAF”, declarou a dirigente, que prosseguiu.

“Também (é solução no Palmeiras). Não na minha gestão, eu jamais proporia esse tipo de modificação no estatuto. São dois anos e meio que tenho pela frente ainda. Não gostaria de fazer nenhuma alteração. Mas, sim, acredito que para os clubes brasileiros terem futuro, o modelo associativo está ultrapassado. Nunca vi presidentes serem penalizados ou culpados. E vocês olham cada aberração por aí”.

Leila enfatizou a necessidade da CBF liderar a implementação do fair play financeiro para evitar que clubes inadimplentes continuem contratando atletas, um problema recorrente no futebol brasileiro.

“Sem o fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Principalmente a nossa tão sonhada liga. Temos vários projetos na nossa cabeça. Não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a CBF precisa encabeçar e ter uma posição firme pelo menos para começar. Eu concordo com a ideia de que os clubes que não pagarem não possam contratar novamente.”

Leila cutuca rival por conta de problemas financeiros

A presidente do Palmeiras aproveitou para criticar adversários com problemas financeiros, especialmente o Corinthians, que eliminou o Verdão da Copa do Brasil na semana passada.

“O Palmeiras é um clube que paga rigorosamente em dia atletas, clubes e profissionais. Somos desclassificados por clubes que não pagam ninguém. Não é nada contra os outros. Os torcedores querem títulos e classificações, mas a conta chega. Será bom para o futebol brasileiro essa moralização. É imoral. Há clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de clubes que não pagam ninguém.”

Por fim, sobre a responsabilidade de gestão, Leila defende o modelo das SAFs, no qual o dono do clube é responsabilizado por eventuais falhas, diferente do modelo associativo com presidentes eleitos.

Mesmo vendo a SAF como futuro inevitável para o Palmeiras, ela descartou a possibilidade de adquirir o clube após o fim do mandato.

“Não, nunca seria. Se o Palmeiras algum dia, o que eu não acredito… Eu considero isso um sonho, mas eu não acredito que o Palmeiras vire uma SAF. Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donas do clube. Aí perderiam essa posição. Enquanto eu for presidente, sempre vou lutar pelo melhor para o clube, sempre pagando tudo em dia.”

