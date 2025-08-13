Com Mário Bross e brilho de Sarah, Brasil leva cinco medalhas na GR do Pan Jr.

Assunção — Em evidência pelas grandes apresentações recentes em Mundiais, a ginástica rítmica do Brasil também entregou resultados nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Na tarde desta quarta-feira (13/8), atletas do país foram ao pódio em cinco oportunidades. Coletivamente, levou ouro nos cinco aros e bronze nos cinco pares de maças. Nas disputas individuais, Sarah Ferreira Mourão deixou a disputa com três medalhas: duas pratas (fitas e maças) e um bronze (bola).



A equipe brasileira tomou os holofotes nos últimos meses pelas apresentações ritmadas pela trilha sonora do clássico game Mário Bross. Com parte das atletas presentes na capital paraguaia, a música já havia rendido três medalhas no Campeonato Pan-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica, também no Paraguai, em maio. Em junho, a nova condecoração, desta vez no Mundial Júnior de Sofia, na Bulgária, premiou a apresentação de encantamento do público.



Em Assunção-2025, a já consagrada série rendeu uma medalha de ouro, com a equipe formada por Andriely Cichovicz, Julia Anny da Cruz, Maria Luísa Albuquerque, Amanda Manente e Alice Medeiros. A série nos cinco arcos rendeu uma pontuação de 24.550. O México ficou com a prata, com 23.750, e o bronze foi para os Estados Unidos, com 23.250. A conquista no Pan Júnior, entretanto, representou a "aposentadoria" do tema no programa das meninas brasileiras.



"A gente entrou na quadra já pensando: "vai ser a nossa última série do Mario, vamos entrar e ficar felizes". Essa série foi feita extremamente temática para o Mario, o colant, a coreografia, os passos de dança. Tudo do Mario. A gente fica muito feliz em conseguir ter feito ela hoje e ter marcado essa série tão criativa", avaliou Maria Luísa Albuquerque. O quinteto reconheceu ter buscado contato com o jogo durante o período de uso da música. "Joguei umas duas vezes", brincou Amanda Manente.

Sarah Ferreira Mourão compete para a conquista da medalha de prata (foto: Ana Patricia/COB)



No último dia de realização de disputas da modalidade em Assunção-2025, as meninas brasileiras também ganharam bronze no conjunto cinco maças. O conjunto foi o mesmo utilizado na conquista do ouro. Individualmente, o Brasil atingiu ótimo desempenho com Sarah Ferreira Mourão. Ao longo do Pan Júnior, a atleta subiu ao pódio em quatro dos cinco aparelhos individuais. Somente hoje, foram três apresentações na capital paraguaia.



Na bola, Sarah pontou 23.450 e ficou atrás da norte-americana Nathalie Angelique de la Rosa e da mexicana Ana Luisa Abraham Habib. Depois, nas maças, a brasileira finalizou em segundo, com 25.650, tendo desempenho menor apenas em relação norte-americana Anna Filipp, também campeã na fita, com a atleta do Time Brasil em segundo lugar.



"O nível da competição aqui é bem alto, principalmente com as meninas dos Estados Unidos. Vivemos brigando feio pelo pódio (risos), mas é sempre bom competir com as melhores, estar no mais alto nível, e com esse nível da competição foi bem difícil", avaliou a brasileira. "O resultado de todo o nosso trabalho em treinos, toda a nossa dedicação, todas as nossas horas de treino. É muito bom, estou muito feliz", vibrou.