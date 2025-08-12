De Brasília, Agatha Amaral leva o ouro nos 200m peito de Assunção-2025

Aghata Amaral deixou as águas da capital paraguaia com a cor de ouro dos brasilienses - (crédito: Wander Roberto/COB)

Assunção — Em meio ao reinado brasileiro na natação dos Jogos Pan-Americanos Júnior, houve espaço para Brasília fazer parte do domínio verde e amarelo no recém-inaugurado Centro Aquático Olímpico (CAO). Na noite desta terça-feira (12/8). Em dia de 10 medalhas de competidores do país em provas da modalidade, a brasiliense se destacou nos 200m borboleta e colocou não apenas a medalha de ouro no peito, mas uma vaga no Pan adulto de Lima-2027.

Joia da natação da capital federal, Agatha começou a praticar a modalidade em Águas Claras, por influência da irmã. A parceira deixou o hábito em segundo plano quando se concentrou no curso de medicina. A mais nova campeã pan-americana júnior, no entanto, prosseguiu e transformou a diversão iniciada na piscina do Colégio La Salle de Águas Claras em um grande sonho profissional, do primeiro pódio no Festival das Escolas de Natação, no Elefante Branco, até o de Assunção-2025.

O ouro de Agatha veio na base da perseverança. Na raia cinco da piscina do Centro Aquático Olímpico (CAO) da capital paraguaia, a brasiliense chegou aos metros finais lado a lado da panamenha Emily Marie Santos Silva. A prova foi decidida no detalhe, com a atleta do Distrito Federal ganhando, praticamente, no toque. Ela finalizou os 200m em 2m30s09, apenas 0.08 à frente da principal adversário. Também brasileira, Nichelly Brandão Lysy fechou em terceiro.

O tempo fez Agatha bater o próprio recorde na categoria. "Vou ser sincera, eu não esperava. Mas como eu estou treinando bastante o peito, de uns tempos para cá estou melhorando. Mas foi uma prova muito disputada. Eu tinha que acreditar desde o início. A Emily nada muito bem. Fiquei muito feliz", destacou a brasiliense, em entrevista à CazéTV após ser condecorada com a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Neste ano, Agatha baixou a marca pessoal no Campeonato Brasileiro Júnior e, agora, melhorou ainda mais o índice. O desempenho deixa a brasiliense esperançosa para o futuro. "Agora, é continuar treinando para terminar a temporada do melhor jeito possível", destacou. A atleta do Distrito Federal tem mais duas chances de medalha em Assunção-2025. Nesta quarta-feira (13/8), ela volta à piscina, a partir de 9h25, para lutar por classificação às finais dos 400m individual e do revezamento 4x200m estilo livre.

