Brasileiros confirmam domínio no judô individual do Pan Júnior de 2025

Dandara Camillo fez parte da delegação do Brasil com 100% de pódios no judô - (crédito: Alexandre Loureiro/CBJ)

Assunção — O espantoso aproveitamento do judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 foi concretizado na tarde desta terça-feira (18/8). No último dia de competições individuais na capital paraguaia, os judocas do país brilharam e subiram ao pódio cinco vezes. Com o desempenho, todos os representantes do Time Brasil na modalidade voltam para casa com uma medalha no peito.

No complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP), cinco puderam vibrar por conquistas. Jesse Barbosa (-90kg), Dandara Camillo (-78kg), Gustavo Milano (-100kg) e Andrey Coelho (+100kg) foram campeões e Ana Soares (+78kg) deixou os tatames da capital paraguaia como medalhista de bronze. O Brasil soma 11 ouros, uma prata e dois bronzes, colocando o país no topo do quadro geral de medalhas da modalidade. Nesta quarta-feira (13/8), estão marcadas as disputas por equipes.

O primeiro ouro do dia veio das mãos de Jesse. Depois de estrear com vitória sobre o paraguaio Edgar Benitez, nas quartas de final, o brasileiro triunfou diante do argentino Tomás Quinteros. O ouro veio na decisão contra o cubano Naysdel Cardoso. “Foi uma performance muito boa. Eu vim de uma excelente preparação no meu clube. O cubano é um oponente muito forte, canhoto, que tem sido minha dificuldade nas últimas competições. Eu consegui me sair bem. Trabalhamos bastante essa minha dificuldade e estou evoluindo”, disse.

Logo depois, Dandara foi ao topo do pódio. A atleta estreou com vitória contra a equatoriana Maria Pesantez, nas quartas de final. Na semi, forçou a cubana Lisrialis Gonzalez Bonnet a bater após um estrangulamento. O triunfo final diante da colombiana Tania Murillo veio nas punições (3-0). "Eu também fiz a final com ela no Pan-Americano de judô deste ano. Lá eu consegui ter menos dificuldade que essa e senti que ela estudou muito, mas eu também estudei e a gente fez uma luta duríssima, bem acirrada”, analisou.

Milano abriu a trajetória na capital paraguaia batendo o venezuelano Gustavo Canizalez. Na semifinal, o cubano Zail Ramirez não bateu o peso da categoria e o brasileiro apenas recebeu a vitória. A medalha de ouro saiu contra o estadunidense Daniel Liubimovski. "Minha próxima meta é ganhar uma medalha no Campeonato Mundial Júnior ainda esse ano e, claramente, nos Jogos Pan-Americanos de 2027. Quero dar meu máximo e sempre procurar o primeiro lugar em todas as competições que eu for”, projetou.

A última dourada do dia veio com Andrey Coelho. O brasileiro abriu a participação vencendo o peruano Valentino Valdivia. Na semi, levou a melhor em luta pegada com o mexicano Hugo Sanchez. Os dois yuko no combate com o dominicano José Miguel Brache Jarquin valeu o ouro para o brasileiro. “Fiz três lutas duríssimas e dei meu melhor em todas. Na final, quando eu fui campeão, foi um sentimento inexplicável. Estou muito feliz de conquistar essa vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2027”, comemorou.

Bronze de Ana

O bronze conquistado por Ana Soares concretizou a campanha irretocável do judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Assunção-2025. A brasileira perdeu na abertura do evento nas punições para Marielin Gomez, da República Dominicana. Na repescagem, ganhou por fusen-gachi após a mexicana Bárbara Padilla não se apresentar. Contra a canadense Alisa Kofman, encaixou um ippon com 10 segundos. “Não era a medalha que eu queria, mas eu estou muito satisfeita com o desempenho da minha equipe. Na minha primeira luta, tive um pequeno errinho, mas faz parte. Agora é bola pra frente”, destacou.