Tiro com arco entrega quatro medalhas para brasileiros no Pan Júnior

Assunção — A futura geração do tiro com arco brasileiro teve um dia premiado nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Nesta terça-feira (12/8), a modalidade entregou quatro medalhas para representantes do país. No masculino composto, Rafael Magalhães ganhou o ouro, mesmo feito protagonizado por Isabelle Trindade no recurvo feminino. Nas disputas por equipes, os meninos ficaram no topo do pódio, enquanto as meninas faturaram prata.
Nas eliminatórias da disputa do composto na capital paraguaia, na segunda-feira (11/8), Rafael Magalhães venceu o representante da casa, Ivan Blas Romero, por 144 x 128, o colombiano Sebastian Villegas, por 147 x 144 e o guatemalteco Esteban Tillit, por 142 x 140. A medalha de ouro veio na disputa com o mexicano Maximo Mendez, também por diferença pequena: 144 x 142.
"Estou muito feliz. Eu acho que uma das partes mais gratificantes é saber que teve uma preparação de fato e que eu estava focando nessa competição já faz mais de um ano. A sensação é muito boa de trabalho feito e dando resultado. Está sendo uma experiência muito bacana. Representar o Time Brasil é diferente das outras viagens. É muito bacana saber que eu tenho a certeza que eu vou representar de novo", vibrou o atleta.
No recurvo feminino, Isabelle Trindade também teve um desempenho consistente ao longo das disputas. Nas classificatórias de segunda-feira (11/8), a brasileira venceu a colombiana Katherin Urrego, por 7 x 1, a canadense Kylie Oliver, por 6 x 0, e a argentina Alma Pueyo, por 6 x 2. Diante da canadense Janna Hawash, a atleta do país manteve o bom desempenho e chegou ao topo com um 6 x 2.
Nas equipes masculinas, o Brasil foi representado por Miguel Pereira e Leonardo da Silva. O ouro veio com um 6 x 0 para cima da Guatemala. "A gente treina juntos todo dia, muitas horas por dia, muitas vezes mais do que a gente fica com a nossa família", destacou Leonardo. "Estávamos em um intensivão de treino, basicamente dois anos direto. Então, um ano e meio assim mais ou menos treinando certo, em prol do Pan-Americano, e o resultado veio aí", complementou Miguel. No feminino, Isabelle Trindade e Sophia Baptista perderam a final para o México.
Saiba Mais
- Esportes Yacht y Golf Club: o refúgio do Time Brasil no Pan Júnior de Assunção
- Esportes Brasiliense Lara Pizarro conquista o ouro no remo do Pan-Americano Júnior
- Esportes A superação dos brasileiros do remo que renderá homenagem da PanAm Sports
- Esportes Giro Assunção-2025 #2: Brasil garante mais 20 medalhas no Pan Júnior
- Esportes Entenda como um rito de fé guiou Filipe Mota até a medalha de ouro no Pan
- Esportes Com mais quatro medalhas, judô brasileiro segue 100% em pódios no Pan Jr.