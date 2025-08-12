Giro Assunção-2025 #3: com 28 medalhas, Brasil tem dia de mais pódios no Pan

Assunção — O Time Brasil manteve o ritmo avassalador no terceiro dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 e conquistou 28 medalhas. O judô voltou a ser o carro-chefe com quatro ouros e um bronze, enquanto a natação entregou um pacote de dez medalhas, com sete vitórias. O dia também foi marcado pela estreia medalhista do squash, bons resultados na ginástica rítmica e de trampolim, e múltiplos pódios no tiro com arco.
Entre os destaques, Gustavo Milano, Andrey Coelho, Jesse Barbosa e Dandara Camillo subiram ao topo no tatame. Nas piscinas, Guilherme Caribé, Stephan Steverink, Stephanie Balduccini, Letícia Romão, Ágatha Amaral, Júlia Ferreira e o revezamento 4x100m medley misto foram campeões, enquanto João Pierre Campos e Guilherme Camossato ficaram com a prata e Nychelly Lysy levou o bronze. O tiro com arco colocou o Brasil no pódio em todas as frentes em que competiu, enquanto o remo teve brilho especial da brasiliense Lara Pizarro, campeã no Double Skiff Feminino.
O Pan Júnior de Assunção segue até 23 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países em busca da glória continental. Os medalhistas de ouro de modalidades individuais garantem vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas contam com transmissão ao vivo diária pelo YouTube do Time Brasil, além de cobertura da CazéTV e do BandSports, levando cada momento da competição ao público brasileiro.
Medalhas do dia
Esgrima – Ana Beatriz Fongaro Fraga (bronze, sabre individual)
No último dia de competições da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de Assunção-2025, Ana Beatriz Fongaro Fraga conquistou o bronze na categoria sabre individual.
Ginástica Rítmica e de Trampolim - Sarah Ferreira Mourão (bronze, geral individual), equipe brasileira (bronze, conjuntos) e Maria Luiza Sales Marcante (bronze)
Modalidade com bons resultados recentes em torneios nacionais, a ginástica rítmica também rendeu frutos no Pan Júnior. Sarah Ferreira Mourão levou bronze no geral individual. Nos conjuntos, a equipe brasileira composta por Andriely Leticia, Amanda Manente, Alice Neves, Maria Luiza Lima de Albuquerque e Julia Anny Colere também ficou em terceiro. A posição foi a mesma de Maria Luiza Sales Marcante nos trampolins. A modalidade tem mais disputas a partir das 9h desta quarta-feira (13/8).
Judô – Gustavo Milano (ouro, -100kg), Andrey Coelho (ouro, +100kg), Jesse Barbosa (ouro, -90kg), Dandara Camillo (ouro, -78kg), Ana Soares (bronze, +78kg)
Pote de ouro do Brasil em Assunção-2025, o judô rendeu mais cinco medalhas. Gustavo Milano (-100kg), Andrey Coelho (+100kg), Jesse Barbosa (-90kg) e Dandara Camillo (-78kg) ganharam ouro. Ana Soares faturou um bronze (+78kg). Nesta quarta-feira (13/8), o último dia de disputas tem as provas de equipes mistas, a partir de 10h30.
Natação – Guilherme Caribé (ouro, 100m livre), Stephan Steverink (ouro, 800m livre), João Pierre Campos (prata, 800m livre), Stephanie Balduccini (ouro, 100m livre), Letícia Fassina Romão (ouro, 800m livre), Ágatha Amaral (ouro, 200m peito), Nychelly Lysy (bronze, 200m peito), Júlia Ferreira (ouro, 100m costas), Guilherme Camossato (prata, 200m peito), revezamento 4x100m medley misto (ouro)
O Brasil teve mais um dia de chuva de pódios na natação de Assunção-2025. Guilherme Caribé (ouro nos 100m estilo livre), Stephan Steverink e João Pierre Campos (ouro e prata nos 800m estilo livre), Stephanie Balduccini (ouro nos 100m estilo livre), Leticia Fassina Romao (ouro nos 800m estilo livre), a brasiliense Agatha Aramal e Nichelly Lysy (ouro e bronze nos 200m peito), Julia Ferreira (100m costa) e Guilherme Camossato (prata nos 200m peita) ganharam medalhas. O revezamento 4x100m misto também triunfou. As provas desta quarta-feira (13/8) começam às 9h, com finais às 18h.
Remo - Double Skiff Feminino (ouro), Oito Com Feminino (bronze)
Com brilho da brasiliense Lara Pizarro, o Brasil ganhou duas medalhas no remo. Nas duplas, veio o ouro do Double Skiff Feminino. No Oito Com Feminino, a equipe brasileira ficou com o bronze. Nesta quarta-feira (13/8), as disputas iniciam às 8h30.
Squash – Laura Silva (prata)
Em uma decisão marcada pelo equilíbrio contra uma dona da casa, Laura Silva ficou com a prata na estreia do Squash em Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta quarta-feira (13/8), as eliminatórias de duplas começam às 10h.
Tiro Esportivo – Caio de Almeida/Ana Mariano (bronze, pistola de ar mista), Hussein Daruich/Ellen Mendes (bronze, fossa por equipes mista)
Caio de Almeida e Ana Mariano conquistaram medalhas de bronze na pistola de ar equipe mista. Na fossa, Hussein Daruich e Ellen Mendes ficaram com o terceiro lugar por equipes mistas no último dia da modalidade em Assunção-2025.
Tiro com Arco - Rafael Magalhães (ouro, arco composto individual), Leonardo da Silva Oliveira/Miguel Pereira dos Santos (ouro, arco recurvo por equipes masculinas), Isabelle Trindade (ouro, arco recurvo feminino individual), Isabelle Trindade/Sophia Pinheiro (prata, arco recurvo por equipes femininas)
Pódios múltiplos no tiro com arco. Rafael Magalhães levou o individual do arco composto, Leonardo da Silva Oliveira/Miguel Pereira dos Santos o arco recurvo por equipes e Isabelle Trindade no tiro com arco recurvo feminino. No arco recurvo por equipes, Isabelle Trindade e Sophia Pinheiro ficaram com a medalha de prata.
Resultados
Badminton
Deivid Carvalho 2 x 0 Adriano Viale Aguirre
Juliana Viana 2 x 0 Ella Yishan Lin
David Carvalho/Juliana Viana 2 x 1 Ella Yishan Lin/Zicheng Xu
Handebol
Argentina 18 x 21 Brasil
Hóquei
Brasil 1 x 1 Paraguai
Tênis
Leonardo Suarez 0 x 2 Victor da Cunha
Parciais de 6/2 e 7/5
Gustavo de Oliveira/Nathalia Pontes 2 x 0 Dayanara Velasco/Oliver Solis
Parciais de 6/4 e 7/5
Vôlei
República Dominicana 1 x 3 Brasil
Parciais de 17/25, 23/25, 25/22 e 20/25
Brasil para acompanhar
Badminton (finais)
17h David Carvalho/Juliana Viana x Rachel Ling Chan/Victor Ho-chun
18h Juliana Viana x Rachel Ling Chan
18h40 Victor Ho-chun x Deivid Carvalho
Tênis
A partir das 11h
Nicolás Baena x Victor da Cunha
Gustavo de Oliveira x David Castellanos
Sol Larraya x Nathalia Pontes
João Pedro Didoni x Juan Miguel Bolívar
Mariana Higuita/Maria Sánchez x Pietra Rosolen e Ana Amarante
Pietra Rosolen x Camila Rodero
Victor da Cunha/Gustavo de Oliveira x Ignacio de Armas/Rodolfo Andrei
