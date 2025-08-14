Sarah Ferreira Mourão faz escala brilhante rumo a Jogos em Brasília

O voo de Sarah Ferreira Mourão nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção poderá ser replicado em Brasília, nos Jogos da Juventude - (crédito: Ana Patricia/COB)

Assunção — A trajetória do Time Brasil nos três dias de disputas da ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 foi premiadíssima. Presentes em oito dos nove pódios possíveis, as atletas brasileiras mostraram a força da evolução da modalidade e turbinaram o desempenho no quadro de medalhas do evento. No entanto, um destaque individual saltou aos olhos. Dona de quatro medalhas, três delas conquistas ontem, Sarah Ferreira Mourão foi um show à parte. O brilho na capital paraguaia, inclusive, está com os dias contados para passar por Brasília.

Em setembro, Sarah será uma das participantes dos Jogos da Juventude, marcado para a cidade, de 10 a 25 do próximo mês. No evento, a multimedalhista pan-americana júnior defenderá Minas Gerais. Natural de Belo Horizonte, a atleta costuma participar de competições pelo Colégio Batista Mineiro do município. Na competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os brasilienses terão de perto a oportunidade de assistir ao talento de uma das ginastas responsáveis por encantar o público e os juízes da disputa em Assunção.

Sarah ganhou duas medalhas de prata (maças e fitas) e duas de bronze (geral individual, a única final dela realizada na terça-feira, e bola) em Assunção-2025. O peso das quatro condecorações, utilizadas simultaneamente após a presença no penúltimo pódio do dia na capital paraguaia, parecia não incomodar a ginasta de 15 anos diante da felicidade pelo feito. "A gente consegue encontrar o nosso melhor. É muito gratificante. O resultado de todo o nosso trabalho em treinos, toda a nossa dedicação, todas as nossas horas de treino. É muito bom, estou muito feliz", vibrou a mineira, com um sorriso tão brilhante quanto as premiações no rosto.

O tempo de dedicação à modalidade, inclusive, não condiz com a pouca idade de Sarah. A mineira está na ginástica rítmica desde os cinco anos. O primeiro "empurrãozinho" partiu do incentivo de uma amiga. Depois, o gosto pelo esporte fluiu naturalmente até a prática se tornar indispensável na vida e na rotina da atleta. Ela precisa, inclusive, conciliar os estudos com as viagens pelo Brasil e pelo mundo competindo.

Com a temporada a pleno vapor, Sarah tem na passagem por Brasília apenas um de vários compromissos disponíveis até o fim da temporada da ginástica rítmica. "Este ano, ainda temos três competições. No início de setembro, tem o Campeonato Brasileiro. Depois, tem os Jogos da Juventude, em Brasília, e, por último, o Campeonato Sul-Americano, na Argentina", compartilhou. O alto número de disputas fará a ginasta chegar ao melhor nível na capital federal. "É sempre bom competir com as melhores, estar no mais alto nível, e com esse nível da competição foi bem difícil", explicou.

Aposentadoria

Nas disputas por equipes de ontem, o Time Brasil viveu o dia de aposentadoria de uma trilha responsável por atrair os holofotes para as meninas da ginástica rítmica. Depois de atrair a atenção dos brasileiros e garantir conquistas no Campeonato Pan-Americano Juvenil de Ginástica Rítmica, também no Paraguai, e no Mundial Júnior de Sofia, na Bulgária, a trilha com o tema do game Mario Bros entrou em cena pela última vez. E a despedida foi gloriosa, com o ouro dos cinco aros.

A equipe formada por Andriely Cichovicz, Julia Anny da Cruz, Maria Luísa Albuquerque, Amanda Manente e Alice Medeiros conquistou uma pontuação de 24.550. O México ficou com a prata, com 23.750, e o bronze foi para os Estados Unidos, com 23.250. A participação no último dia de disputas da modalidade nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 rendeu, ainda, um bronze no conjunto cinco maças.

"A gente entrou na quadra já pensando: "vai ser a nossa última série do Mario, vamos entrar e ficar felizes". Essa série foi feita extremamente temática para o Mario, o colant, a coreografia, os passos de dança. Tudo do Mario. A gente fica muito feliz em conseguir ter feito ela hoje e ter marcado essa série tão criativa", avaliou Maria Luísa Albuquerque. O quinteto reconheceu ter buscado contato com o jogo durante o período de uso da música. "Joguei umas duas vezes", brincou Amanda Manente.