Giro Assunção #5: em dia light, Brasil leva nove medalhas no Pan Júnior

Assunção — Em uma das jornadas mais curtas de disputas até agora nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, o Tiime Brasil aproveitou esta quinta-feira (14/8) para reforçar a coleção de pódios e atingir a medalha de número 100 na capital paraguaia. Foram nove pódios: sete vindos das águas e das das quadras de vidro, além de vagas nas finais do vôlei e do handebol feminino. Um dia de calendário leve, mas de resultado pesado no quadro geral. O país lidera a disputa de maneira isolada, com os Estados Unidos em segundo lugar.
O último dia da natação foi novamente dourado para o Brasil. Nos 1500m livre, João Pierre Campos e Matheus de Freitas fizeram dobradinha de ouro e prata, repetida na prova feminina com Letícia Fassina Romão no topo e Mariana de Oliveira em terceiro. As meninas levaram ouro no revezamento 4x100m e os meninos ficaram com a prata. Fernanda Celidônio e Stephan Steverink ainda conquistaram pratas nos 200m medley. No squash, João Santos e Murilo Penteado garantiram bronze nas duplas masculinas, e a equipe volta à quadra nesta sexta-feira (15/8) para as disputas coletivas.
As competições seguem até 23 de agosto, com transmissão ao vivo da CazéTV, da BandSports e do canal do Time Brasil no YouTube. Os campeões de provas individuais asseguram vaga no Pan de Lima-2027, mantendo em alta a motivação dos jovens talentos brasileiros nesta reta inicial da competição.
Medalhas do dia
Natação – João Pierre Campos (ouro, 1500m livre), Matheus de Freitas (prata, 1500m livre), Letícia Fassina Romão (ouro, 1500m livre), Mariana de Oliveira (bronze, 1500m livre), revezamento 4x100m livre feminino (ouro), revezamento 4x100m livre masculino (prata), Fernanda Celidônio (prata, 200m medley), Stephan Steverink (prata, 200m medley)
O último dia de natação no Pan Júnior foi, novamente, lucrativo para o Brasil. Nos 1500m estilo livre, dobradinha de João Pierre campos (ouro) e Matheus de Freitas (prata). O Brasil também fez duplo pódio na versão feminina da prova, com Letícia Fassina Romão em primeiro e Mariana de Oliveira em terceiro. Nos revezamentos 4x100m, as meninas levaram ouro e os meninos prata. A brasiliense Fernanda Celidônio e Stephan Steverink conquistaram pratas nos 200m medley.
Squash – João Santos/Murilo Penteado (bronze, duplas masculinas)
Nas disputas de duplas, João Santos e Murilo Penteado ganharam medalhas de bronze. Nesta sexta-feira (15/8), o Brasil volta a atuar na modalidade por equipes, às 17h00 contra a Colômbia (feminino) e às 18h30 diante do México (masculino).
Resultados
Handebol (semifinal)
Brasil 27 x 8 Uruguai
Hóquei
Brasil 2 x 3 Estados Unidos
Tênis
Gustavo de Oliveira 0 x 2 Dante Pagani (ARG)
Parciais de 6/4 e 6/4
João Pedro Didoni 2 x 1 Alex Santino Nuñez (PAR)
Parciais de 7(7)/6(4), 2/6 e 6/4
Victor da Cunha/Gustavo de Oliveira 1 x 2 Emilio Camacho/José Francisco Castro (EQU)
Parciais de 6/3, 4/6 e 4/10
Dante Pagani/Sofia Meabe (ARG) 2 x 0 Gustavo de Oliveira/Nathalia Pontes
Parciais de 7/5 e 6/4
Vôlei (semifinal)
Brasil 3 x 0 República Dominicana
Parciais de 25/22, 25/19 e 25/13
Brasil para acompanhar
Basquete 3x3
Nesta sexta-feira (15/8), começam as disputas do basquete 3x3. No feminino, o Brasil pega a Guatemala, às 18h. No masculino, o time verde e amarelo enfrenta o Canadá, às 19h20.
Handebol
Com 100% de aproveitamento até aqui no Pan Júnior, o Brasil faz a final do handebol feminino, nesta sexta-feira (15/8). A disputa contra a Argentina será a partir de 20h.
Squash
No squash, as disputas por equipes entram em cena a parir desta sexta-feira (15/8). Às 17h, o feminino mede forças com a Colômbia. Às 18h30, será a vez de o masculino duelar com o México.
Taekwondo
Outra modalidade com início nesta sexta-feira (15/8), o taekwondo tem brasileiros em ação hoje. As disputas eliminatórias começam às 9h. Guilherme Morais, Matheus Gilliard, Ana Carolina Macedo e Camilly Gosch representam o país.
Tênis
Às 15h desta sexta-feira (15/8), João Pedro Didoni joga as semifinais do simples masculino contra Yannik Andre Alvarez, de Porto Rico. De noite, será a vez da dupla Victor da Cunha/Gustavo Gomes lutar pelo bronze contra os mexicanos Luis Andres Flores e Mauricio Schtulmann.
Vela
Com brasileiros envolvidos, as eliminatórias da vela masculina e feminina invadem a Playa San José, na cidade de Encarnación, a partir das 9h.
Vôlei
Com 100% de aproveitamento e embalado na campanha no Pan Júnior, o vôlei feminino compete pela medalha de ouro às 15h desta sexta-feira (15/8). O rival será o México, às 15h.
