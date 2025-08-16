Série D: Ceilândia recebe Barra no Abadião por vaga às quartas de final

Adelson de Almeida quer viajar para o duelo de volta, em Santa Catarina, com uma vantagem menos que seja diante do Barra - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O primeiro jogo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Ceilândia e Barra, hoje, às 16h30, no Estádio Abadião, ganhou uma polêmica antes do apito inicial. Causou desconforto na diretoria alvinegra a visita do presidente da CBF, Samir Xaud, ao Centro de Treinamento do clube catarinense, em Balneário Camboriú (SC), na última quinta-feira.

O Barra publicou nas redes sociais a passagem do dirigente pela estrutura moderna do clube fundado em 2013. "Quinta-feira histórica para o Barra FC! Recebemos em nossa casa o presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhado de uma comitiva que contou com o presidente da Federação Catarinense, de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, e nomes que marcaram gerações do futebol: Bebeto, Branco e Márcio Santos, tetracampeões do mundo em 94", publica o texto divulgado no Instagram.

O texto continua: "O encontro foi recheado de boas conversas sobre o presente e o futuro do futebol, com a presença de dirigentes de clubes, federações e ligas. Samir conheceu cada canto da nossa estrutura e reforçou a importância de fortalecer o esporte no país".

O Correio apurou que o Ceilândia tinha conhecimento da visita, mas não considerou o momento adequado. O dirigente Benjamin Pereira Sobrinho, inclusive, teria avisado ao time do DF sobre a visita e justificado a ausência, em Ceilândia, na primeira partida no DF.

No entanto, nos bastidores, a opinião é de que faltou, no mínimo, sensibilidade a Samir Xaud e ao Barra para evitar a visita neste momento. Motivo: o clube catarinense está diretamente envolvido em uma disputa de vaga contra o Ceilândia às quartas de final da Série D. Portanto, Esperava-se no mínimo prudência do dirigente da entidade máxima para evitar desgastes.

Evento

Samir Xaud estava até ontem, em Santa Catarina, especificamente no Balneário Camboriú, para a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina.

O Barra FC encerra o registro assim: "Hoje, o Pescador recebeu mais que uma visita… recebeu um pedaço da história do nosso futebol! Além disso, semana que vem temos um grande compromisso na nossa casa, além da volta da Série D".

Primeiro colocado do Grupo A8 na primeira fase, o Barra eliminou o Cascavel com autoridade na terceira fase por 4 x 0 no placar agregado. O time tem a quinta melhor campanha geral. Sétimo no ranking dos 64 clubes, o Ceilândia vem de triunfo por 2 x 1 na soma dos resultados contra o Água Santa. Empatou em São Paulo por 1 x 1, e venceu no Abadião por 1 x 0 na semana passada.

"Vamos jogar em casa, onde somos sempre fortes, e com o apoio da nossa torcida. Espero um jogo muito difícil. Precisamos atuar com inteligência. Nós temos que ir para o jogo da volta, em Santa Catarina, com uma vantagem. Na pior das hipóteses, em igualdade de condição", projeta o técnico Adelson de Almeida.

Questionado sobre a visita do presidente da CBF ao Barra, Adelson de Almeida fez apenas um pedido ao dirigente da entidade máxima: "Não tenho nada contra. Foi bom que ele começou pelo Barra, mas que estenda a visita a todos os times da Série D".



FICHA TÉCNICA

16h30

Estádio: Abadião, em Ceilândia

Série D

Oitavas de final (ida)

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Ceilândia (4-3-3)

Edmar Sucuri;

Paulinho, Euller, Badhuga e e Lucas Piauí;

Lagoa, Lucas Silva e Tarta;

Kennedy, Romarinho e Regino

Técnico: Adelson de Almeida

Campanha na Série D: 16 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 25 gols pró, 15 contra

Artilheiros: Regino, Junior Timbó e Tarta, 4 gols

Barra-SC (4-5-1)

Ewerton Silva;

Kayque, Jean, Vavá e Guilherme;

Natan, Tetê, Elvinho, Cleo Silva e Paulo Cesar;

Renan

Técnico: Eduardo Souza

Campanha na Série D: 16 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 24 gols pró, 10 contra

Artilheiro: Renan, 6 gols