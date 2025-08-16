A importância do Brasília Vôlei no caminho do ouro do Brasil no Pan

Assunção — Incontestavelmente, o Brasil triunfou e conquistou a medalha de ouro do vôlei nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Ontem, a equipe verde-amarela fechou a campanha com 100% de aproveitamento ao bater o México, por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/19 e 25/14), em uma Ueno COP Arena lotada, graças ao feriado de Nossa Senhora de Assunção, também marcado pelo aniversário da capital paraguaia. Duas jogadores do Brasília Vôlei se sobressaíram. Colocando em prática todo um processo de preparação feito no clube do Distrito Federal, a central Lívia e a oposta Gabi Carneiro voltam para casa com o título de campeãs e um ânimo extra para a disputa da temporada 2025/2026 da Superliga Feminina.

Lívia e Gabi não são de Brasília. A central nasceu no Rio de Janeiro, enquanto a oposta é natural de Londrina. No entanto, a capital federal tem papel importante na caminhada das jogadoras até o ápice com a camisa da Seleção Brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Lívia está no clube brasiliense desde o ano passado. Gabi se mudou para a cidade em maio. A convocação de ambas, inclusive, foi bastante comemorada na equipe do Distrito Federal. A conquista do ouro serve como valorização da dupla na nova temporada nacional.

Ao Correio, Lívia vibrou pela oportunidade de ter se apresentado com frequência no Brasília. Na campanha de permanência na Superliga, a central entrou em quadra 22 vezes e anotou 190 pontos. O desempenho a fez ser vista pela comissão do técnico Marcão na Seleção Brasileira. "Eu fui para a cidade na temporada passada e tive a oportunidade de jogar. A comissão toda me apoiou muito bem, os diretores. Então, eu pude aparecer, pude melhorar e tudo que eu aprendi lá, com certeza, coloquei em quadra aqui", salientou, com a promessa de retribuir. "Tudo que eu aprendi aqui eu vou levar para a Superliga que está chegando. Espero jogar super bem em todos os jogos e classificar o Brasília às oitavas, quem sabe", destacou.

Destaque do Brasília em 2024/2025, Lívia retornará ao DF com ainda mais prestígio (foto: Miriam Jeske/COB)

Consistência

Ontem, o Brasil teve amplo domínio, mesmo nos momentos mais complexos do jogo contra o México. O primeiro set foi o mais pegado, com as meninas rumando à margem de vitória apenas na reta final do duelo, com um placar de 25/23. A equipe verde e amarela saiu atrás na segunda parcial, mas a inspiração de Lívia teve papel primordial na retomada do controle até o 25/19.

Mais soltas e com a central do Brasília Vôlei mantendo o bom nível de apresentação, as brasileiras tiraram as adversárias de vez do jogo. A vantagem foi construída naturalmente e se manteve, até o ouro brilhar de vez no 25/14.

Lívia foi a maior pontuadora de dois jogos da campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Além da final de ontem, quando anotou 12 pontos, a central se destacou na partida da primeira fase contra o mesmo México, com 15 bolas no chão. Gabi Carneiro não teve papel de protagonista na decisão, mas também fez uma participação sólida em Assunção-2025. A oposta entrou em quadra nos cinco compromissos na competição paraguaia e colocou 21 bolas no chão. A melhor exibição foi nos grupos contra as mexicanas (11 participações diretas na construção da vitória).

O conhecimento e o bom desempenho das jogadoras do Brasília Vôlei na partida anterior contra o México, inclusive, foi fator preponderante na vitória tranquila da decisão, mesmo diante da garra das mexicanas. "Jogamos contra elas na classificação e já foi difícil. Então, sabíamos que hoje (ontem) seria uma partida complicada também. Elas já tinham nos estudado. A gente veio com o dever de fazer o que estudamos, sem poder sair da linha. Tiveram alguns momentos em que erramos um pouquinho, elas cresceram. Não tem demérito nenhum disso. Mas conseguimos nos sobressair na partida e ganhar", analisou a central.

Além da medalha de ouro e na contribuição para a liderança geral do Time Brasil no Pan Júnior de Assunção-2025, a equipe de vôlei feminino confirmou classificação ao Pan adulto de Lima-2027. A competição, agora, é a nova meta das atletas do Brasília. "A nossa camisa é pesada, não é fácil carregar isso aqui. Tínhamos essas duas missões, de classificar e ganhar o ouro. Então, quando entramos em quadra, sabemos que não é só a gente, é todo mundo que passou, todo o passado. Fico muito feliz de poder ajudar a equipe, de todo mundo entrar bem e a gente conseguir classificar para o Pan de 2027 e, quem sabe, ganhar mais uma", prospectou.