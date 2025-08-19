Vasco anuncia a contratação do atacante Andrés Gómez

O Vasco anunciou, nesta terça-feira (19), a contratação do atacante Andrés Gómez, de 22 anos. Assim, o jogador colombiano, que pertence ao Rennes, da França, chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (14) para realizar exames e assinar contrato de empréstimo até o fim de junho de 2026.
O vínculo, portanto, tem uma obrigação de compra de acordo com metas estabelecidas. Nesse sentido, os valores giram em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atleta.
Vale lembrar que as conversas se arrastaram desde a chegada do diretor de futebol Admar Lopes. O clube francês pagou 10 milhões de euros (R$ 65 milhões na cotação da época) para tirar Andrés Gómez do Real Salt Lake há um ano. Diante disso, queria diminuir o prejuízo nesta transação.
Revelado nas divisões de base do Millonarios, da Colômbia, em 2022, chegou ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de dólares na época. Em seguida, atuou por duas temporadas na MLS, principal liga norte-americana, com 30 participações em gols em 65 jogos. Por fim, o bom desempenho o levou até a Europa, mais precisamente ao futebol francês.
“É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham aonde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito no futebol”, disse ao site cruz-maltino.
FICHA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Carlos Andrés Gómez Hinestroza
Data de Nascimento: 12/09/2002 (22 anos)
Local de Nascimento: Quibdó (Colômbia)
Posição: Atacante
Clubes: Millionarios (COL), Real Salt Lake (EUA) e Rennes (FRA)
