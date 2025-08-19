Chuva impacta na programação e adia eventos no Pan Júnior de Assunção

Assunção — Um perrengue climático interferiu o dia de competições dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 nesta terça-feira (19/8). Com o clima fechado desde cedo, a capital paraguaia foi atingida por fortes chuvas responsáveis por alagar avenidas e impactar na programação das disputas dos dois principais centros de arenas. Três modalidades foram remarcadas para quarta-feira (20/8) e outras tiveram a agenda de partidas reprogramada.

O clima em Assunção durante a realização dos Jogos vive variações constantes. Nos primeiros dias, o frio marcou o evento, mas não impactou na programação. O sol brilhou forte posteriormente e entregou aos atletas o desafio de performar no calor, mas também sem interferir na agenda. Nesta terça-feira (19/8), a chuva apareceu com força e causou dor de cabeça desde cedo.

O primeiro impacto ocorreu no transporte de voluntários e membros da imprensa. Com as ruas da capital registrando alagamentos, o sistema de ônibus foi interrompido e passou cerca de uma hora sem funcionar. Com o escoamento da água, os carros circularam normalmente, mas atrasados pelo trânsito, normalmente caótico, mas ainda mais lento com a interferência da chuva em Assunção.

Principais centros de disputa do Pan Júnior, os complexos do Comitê Olímpico do Paraguai (COP) e da Secretaria Nacional de Deportes (SND) sofreram com a força da água. Boa parte da decoração nas zonas de convivência foi levada pelo vento. No fim da tarde, com o tempo fechado e uma leve garoa esporádica, funcionários da PanAm Sports colocaram a mão na massa na tentativa de reestabelecer a ordem.

Calendário afetado

Marcados para o decorrer do turno vespertino, alguns eventos em espaços abertos foram adiados pela organização. A programação do golfe, do esqui aquático e da patinação de velocidade foram transferidas para quarta-feira (20/8). Atletismo e vôlei de praia foram paralisados por algumas horas, mas retornaram com a melhora do clima e, mesmo atrasados, finalizaram o calendário de sessões programadas.

