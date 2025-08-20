Brasília recebe a 3ª edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos

Em 30 de novembro, Brasília será cenário de um importante evento esportivo em defesa da inclusão. Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, a capital federal recebe a 3ª edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos. As largas vias do Eixo Monumental se transformarão em pista de corrida para centenas de participantes que poderão escolher entre os percursos de 5km ou 10km. As inscrições estão abertas.



Mais do que uma prova esportiva, o evento é um convite à sociedade para refletir sobre acessibilidade, diversidade e respeito. Promovido pelo Instituto Olga DF, com patrocínio master da Shell Brasil, a corrida acontece reacende o debate sobre inclusão social e participação ativa das pessoas com deficiência em todos os espaços – inclusive nos eventos esportivos – tornando-se uma forte ferramenta de superação.



As edições anteriores da corrida, realizadas em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, confirmaram o sucesso do evento na capital federal, que figura entre as cidades com maior concentração de praticantes de atividade física no país. O presidente do Instituto Olga Kos, Wolf Kos, reconhece o entusiasmo do público brasiliense e projeta uma edição ainda maior este ano. “Nesta próxima edição, prevemos ultrapassar 8 mil participantes entre as distâncias de 5km e 10 km”, comenta.



Inscrição de pessoas com deficiência



Para garantir a participação de pessoas com deficiência, é necessário enviar e-mail para corrida@olgadf.org.br, com documento de identidade, laudo médico e comprovação da condição. Após análise, a organização envia um cupom de isenção para finalização da inscrição.



Compromisso com a inclusão



"Este é um projeto de grande relevância e impacto social, e estamos extremamente satisfeitos por renovar nossa parceria com essa causa. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa capaz de unir pessoas e transformar realidades, promovendo não apenas a saúde e o bem-estar, mas também a inclusão e o respeito à diversidade", afirma Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil. “Estamos comprometidos em contribuir para o fortalecimento deste movimento, criando uma rede de apoio e solidariedade que beneficia todos os envolvidos”, completa.

Sobre o Instituto Olga Kos DF



O Olga DF é uma instituição sem fins lucrativos e referência na promoção da inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. Atua com projetos esportivos, culturais e científicos, aprovados por leis de incentivo, destinados a públicos de todas as idades. O objetivo é transformar o Brasil em um país mais justo e acessível, rompendo barreiras sociais com oportunidades reais.