Giro Assunção-2025 #11: em dia sem ouros, Brasil volta a subir ao pódio

Assunção — O Brasil voltou a brilhar em Assunção com dez medalhas conquistadas nesta quarta-feira (20/8). No atletismo, cinco bronzes: Ana Luisa Ferraz no heptatlo, Matheus da Silva nos 400m com barreiras, Vinicius Galeno nos 400m rasos, Lays Silva nos 100m com barreiras e Luana de Moura no salto com vara. Na canoagem de velocidade, vieram duas medalhas — Mateus Nunes ficou com a prata no C1 1000m e Lorrane Santos levou o bronze no C1 200m. Já na luta greco-romana, Wesley Barros (130kg) e Kauan Ferreira (87kg) completaram o dia com bronzes. Para fechar, Júlia Visgueiro assegurou mais um pódio, bronze no triatlo feminino.
Nos resultados coletivos, o destaque foi para o vôlei de praia: Carol/Julia venceram as argentinas Najul/Abdala, mas caíram diante das canadenses Hladyniuk/Brach. No masculino, Isac/Jonathan superaram os canadenses Chaput/McGregor e avançaram às semifinais. O dia também marcou vitórias importantes do Brasil no vôlei masculino, no handebol e no tênis de mesa, mantendo vivo o sonho de mais finais no Pan Júnior.
As disputas continuam intensas nesta quinta-feira (21/8), com estreias do karatê e novos capítulos no golfe, tênis de mesa, vôlei e ginástica artística. As competições garantem vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027 e têm transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube, o BandSports, além da CazéTV.
Medalhas do dia
Atletismo – Ana Luisa Ferraz (bronze, heptatlo), Matheus da Silva (bronze, 400m com barreiras), Vinicius Galeno (bronze, 400m), Lays Silva (bronze, 100m com barreiras), Luana de Moura (bronze, salto com vara)
Dia de cinco pódios brasileiros no Pan Júnior. No Heptatlón, Ana Luisa Ferraz faturou um bronze, mesma cor da condecoração de Matheus da Silva nos 400m com barreiras. O brasiliense Vinicius Galeno (400m), Lays Silva (100m com barreiras) e Luana de Moura (salto com vara) ganharam bronze. Nesta quinta-feira (21/8), as provas começam 17h.
Canoagem de velocidade – Mateus Nunes (prata, C1 1000m), Lorrane Santos (bronze, C1 200m)
Nas águas paraguaias, Mateus Nunes ganhou prata no C1 1000m, enquanto Lorrane Santos levou bronze no C1 200m. Nesta quinta-feira (21/8), as provas começam 9h.
Luta greco-romana – Wesley Barros (bronze, 130kg), Kauan Ferreira (bronze, 87kg)
Na greco-romana, o Brasil levou duas medalhas de bronze com Wesley Barros (130kg) e Kauan Ferreira (87kg). Nesta quinta-feira (21/8), as lutas livres começam 10h.
Triatlo – Júlia Visgueiro (bronze, feminino)
Júlia Visgueiro faturou uma medalha de bronze nas disputas do triatlo feminino nos Jogos Pan-Americanos Júnior.
Resultados
Vôlei de praia
Feminino
Carol/Julia 2 x 1 Najul/Abdala (ARG)
Parciais de 21/16, 18/21 e 15-9
Hladyniuk/Brach (CAN) 2 x 1 Carol/Júlia
Parciais de 16/21, 21/13 e 15/9
Masculino
Isac/Jonathan 2 x 0 Chaput/McGregor (CAN)
Parciais de 21/19 e 21/18
Brasil para acompanhar
Handebol
Às 20h, o handebol masculino brasileiro mede forças contra os donos da casa. A partida de semifinal contra o Paraguai será às 20h.
Ginástica artística
As finais individuais masculina e feminina entram em cena nesta quinta-feira (21/8). As disputas por medalhas começam às 16h.
Golfe
Com o Brasil vivo na disputas por medalhas, as provas do golfe entram em mais um dia. Nesta quinta-feira (21/8), as competições começam às 8h.
Karatê
O Time Brasil começa a disputar as medalhas do Pan Júnior do karatê a partir desta quinta-feira (21/8). As lutas começam às 10h15.
Tênis de mesa
Com medalha garantida por estar nas semifinais femininas, o Brasil segue na corrida pelo ouro do tênis de mesa. As partidas começam às 9h.
Vôlei
A equipe masculina de vôlei no Brasil continua a saga por participação na final. O jogo contra Cuba será às 17h30.
Vôlei de praia
Vivos na disputa masculina, Isac/Jonathan jogam a semifinal contra os argentinos Gonzalez/Inostroza, às 17h. Carol/Julia duelam pelo quinto lugar contra as cubanas Garrido/Drik, às 12h15.
