Giro Assunção-2025 #13: Brasil tem novos pódios em 10 modalidades

Medalhistas do Brasil do dia participam da cerimônia diária de comemoração organizada pelo COB - (crédito: Simone Marinho/COB)

Assunção — O Brasil brilhou em10 modalidades no penúltimo dia dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Foram cinco ouros, quatro pratas e sete bronzes espalhados pelo atletismo, handebol, ginástica artística, karatê, levantamento de peso, wrestling, natação artística, patinação artística, vôlei e vôlei de praia. A força multiesportiva brasileira garantiu presença em pódios diversos e manteve a delegação no topo da disputa continental.

O atletismo encerrou a participação com chave de ouro no revezamento 4x400m masculino e mais cinco pódios individuais. No handebol e no vôlei masculino, os clássicos diante da Argentina tiveram gosto especial, com viradas marcantes que renderam medalhas douradas. Também se destacaram Matheus Pessanha, campeão no levantamento de peso, e Erik Leite, ouro na patinação artística, enquanto Laura Olympio ficou com a prata. Medalhas também vieram na ginástica artística, no karatê, no wrestling, na natação artística e na praia, com Jonathan e Isac em segundo lugar.

Agora, o Brasil se prepara para o último dia de disputas neste sábado (23/8). A delegação ainda entra em ação na canoagem de velocidade, no golfe, no levantamento de peso e na natação artística. A expectativa é fechar a campanha em Assunção com mais medalhas e encerrar o Pan Júnior de forma histórica.

Handebol masculino triunfou pelo ouro em disputa contra a Argentina (foto: Ana Patricia/COB)

Medalhas do dia

Atletismo – Revezamento masculino 4x400m (ouro), Thiago dos Santos (prata, 110m com barreiras), Andreas Kreiss (prata, salto com vara), Mateus de Alencar (prata, 3000m com barreiras), Felipe da Silva (prata, salto triplo), Mateus Torres (bronze, lançamento de disco)

Na despedida do atletismo, o Brasil ganhou ouro no revezamento masculino 4x400m. As pratas vieram com Thiago dos Santos (110m com barreiras), Andreas Kreiss (salto com vara), Mateus de Alencar (3000m com barreiras) e Felipe da Silva (salto triplo). Mateus Torres ganhou bronze no lançamento de disco.

Handebol – Seleção masculina (ouro)

Em uma disputa decisiva emocionante, o Brasil ganhou o ouro com uma virada emocionante diante da Argentina. Os brasileiros ganharam por 29 x 27.

Ginástica artística – Pedro Henrique Silvestre (bronze, barra fixa), Isabel Aguilar Ramos (bronze, trave de equilíbrio)

Mais duas medalhas individuais na campanha brasileira na ginástica artística. Pedro Henrique Silvestre ganhou bronze na barra fixa, mesma medalha de Isabel Aguilar Ramos na trave de equilíbrio.

Karatê – Lucas Menezes (prata), Maria Simarro (prata), Letícia de Almeida (bronze)

No penúltimo dia, o Brasil ganhou mais medalhas no karatê. Lucas Menezes e Maria Simarro faturaram pratas, enquanto Letícia de Almeida ficou com o bronze.

Levantamento de peso – Matheus Pessanha (ouro, 98kg masculino)

Matheus Pessanha brilhou na categoria 98kg masculina e ganhou uma medalha de ouro para o Brasil no levantamento de peso.

Wrestling – Gabriel Silva (bronze, 125kg livre), Max França (bronze, 86kg livre)

Na categoria luta livre 125kg, Gabriel Silva ganhou uma medalha de bronze, mesma condecoração de Max França nos 86kg.

Natação artística – Bernardo da Silva/Eduarda Mattos (bronze, duelo misto)

Dupla brasileira da natação artística, Bernardo da Silva e Eduarda Mattos ganharam medalha de bronze no duelo misto.

Patinação artística – Erik Leite (ouro, masculino), Laura Olympio (prata, feminino)

Pódio para o Brasil no masculino e no feminino da patinação artística. Erik Leite ganhou o ouro, enquanto Laura Olympio faturou uma prata.

Vôlei – Seleção masculina (ouro)

Em final cheia de reviravoltas no vôlei de quadra, a equipe masculina brasileira ganhou o ouro ao vencer a Argentina, de virada, por 3 sets a 2.

Vôlei de praia – Jonathan/Isac (prata)

Jonathan/Isac lutaram, mas não conseguiram o ouro. A prata veio com derrota por 2 sets a 1 para os norte-americanos Basey/Hurst.

Vôlei masculino precisou virar para ser campeão contra a Argentina (foto: Miriam Jeske/COB.)

Brasil para acompanhar

Canoagem de velocidade

No sábado (23/8) de despedida do Pan Júnior, o Brasil luta por medalhas na canoagem de velocidade, a partir de 9h, com as equipes feminina, masculina e mista do C2 500m

Golfe

Nas últimas tacadas do golfe, Maria Eduarda Rocha, Maria Eugênia Peres, Guilherme Ziccardi e Gustavo Giacometti lutam por medalhas no Asunción Golf Club Paraguayo a partir das 8h.

Levantamento de peso

A partir das 10h deste sábado (23/8), Cristhian Izaias e Laila Rizzo disputam as últimas medalhas do levantamento de peso.

Natação artística

Às 12h, a equipe brasileiras mista da natação artística batalha por medalha no Centro Aquático Olímpico (CAO) do Paraguai.



