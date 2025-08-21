Giro Assunção-2025 #12: Brasil volta ao pódio no Pan Jr. do Paraguai

Assunção — O Time Brasil viveu uma quinta-feira (21/8) dourada em Assunção-2025. Foram quatro medalhas de ouro conquistadas: Lorrane Santos na canoagem velocidade, Pedro Henrique Silvestre na ginástica artística, Andrey Frisanco no karatê e a dupla Felipe Doti e Leonardo Iizuka no tênis de mesa por equipes. Além deles, o país ainda faturou pratas com Mateus Nunes, Kauanny Vitória de Aquino, Barbara Amaral, Ana Beatriz Sales e Karina Senaga/Beatriz Mendonça, além de bronzes com Ademilton Nogueira e Roberta Lopes, consolidando mais um dia de pódios em solo paraguaio.
Nas quadras e arenas, o Brasil fez valer o favoritismo nos esportes coletivos. No handebol, vitória arrasadora por 45 x 20 sobre o Paraguai, garantindo vaga na final contra a Argentina. No vôlei masculino, triunfo de virada por 3 sets a 2 diante de Cuba e novo clássico sul-americano valendo o ouro. Na areia, Isac e Jonathan superaram os argentinos Gonzalez/Inostroza e chegam à decisão contra os americanos Basey/Hurst. Já no feminino, Carol e Júlia ficaram em oitavo lugar após derrota para a dupla cubana Garrido/Drik.
A sexta-feira (22/8) será de definições. O atletismo encerra suas provas a partir das 16h, com chances de mais pódios brasileiros. No handebol e no vôlei, a Argentina surge novamente como rival na disputa pelo ouro, às 20h e 15h, respectivamente. No vôlei de praia, Isac e Jonathan jogam a final às 19h, enquanto Carol e Júlia entram em quadra pela disputa do sétimo lugar contra as peruanas Castillo/Romero às 11h15.
Medalhas do dia
Canoagem de velocidade – Lorrane Santos (ouro, C1 500m), Mateus Nunes (prata, C1 500m)
Na Baía de Asunción, Lorrane Santos brilhou com um ouro na categoria C1 500m. Mateus Nunes ganhou prata na mesma distância. Nesta sexta-feira (22/8), as disputas começam às 9h.
Ginástica artística – Pedro Henrique Silvestre (ouro, cavalo com alças), Kauanny Vitória de Aquino (prata, salto)
No penúltimo dia de competições da ginástica artística de Assunção-2025, Pedro Henrique Silvestre levou o ouro do cavalo com alças. No salto feminino, Kauanny Vitoria de Aquino ficou com uma prata. Nesta sexta-feira (22/8), os atletas competem a partir de 16h.
Karatê – Andrey Frisanco (ouro, -84kg), Barbara Amaral (prata, +68kg), Ademilton Nogueira (bronze, +84kg), Roberta Lopes (bronze, -84kg)
Dia vitorioso para o Brasil na modalidade. Andrey Frisanco levou ouro nos -84kg. Barbará Amaral ganhou prata nos +68kg. Os bronzes vieram com Ademilton Nogueira (+84kg) e Roberta Lopes (-84kg). Nesta sexta-feira (22/8), os atletas competem a partir de 10h.
Wrestling – Ana Beatriz Sales (prata, 50kg)
Na luta livre feminina, Ana Beatriz Sales ganhou uma medalha de prata na categoria 50kg feminina. Nesta sexta-feira (22/8), os atletas competem a partir de 10h.
Tênis de mesa – Felipe Doti/Leonardo Iizuka (ouro, equipes masculino), Karina Senaga/Beatriz Mendonça (prata, equipes feminino)
O dia derradeiro de disputas do tênis de mesa trouxe medalhas por equipes. Felipe Doti e Leonardo Iizuka ganharam ouro. Karina Senaga e Beatriz Mendonça faturaram uma prata.
Resultados
Handebol
Masculino (semifinal)
Brasil 45 x 20 Paraguai
Vôlei
Masculino (semifinal)
Brasil 3 x 2 Cuba
Parciais de 14/25, 25/17, 26/24, 23/25 e 15/11
Vôlei de praia
Feminino (Disputa 5º lugar)
Garrido/Drik (CUB) 2 x 0 Carol/Júlia
Parciais de 23/21 e 21/16
Masculino (semifinal)
Gonzalez/Inostroza (ARG) 0 x 2 Isac/Jonatahn
Parciais de 21/23 e 20/22
Brasil para acompanhar
Atletismo
A partir das 16h, o atletismo realiza as últimas finais do Pan Júnior, com destaque para salto triplo e provas de corrida.
Handebol
Às 20h, o clássico Brasil x Argentina define o dono da medalha de ouro do Pan Júnior na capital paraguaia.
Vôlei
O vôlei é mais um esporte com um Brasil x Argentina pelo ouro programado. As seleções se enfrentam às 15h.
Vôlei de praia
Às 11h15, Carol/Julia pegam as peruanas Castillo/Romero pelo sétimo lugar. Às 19h, Isac/Jonathan disputam o ouro contra os americanos Basey/Hurst.
