Condenado por cabeça de porco, torcedor do Corinthians discute com Dorival no Rio

O Corinthians, que já estava deixando o hotel rumo a São Januário para a partida contra o Vasco, neste domingo, às 16h, pelo Brasileirão, acabou sendo surpreendido. O elenco foi abordado com palavras de forte cobrança. Em vídeo divulgado na própria conta, o torcedor Osni Fernando Luiz, conhecido como ‘Cicatriz’, registrou um bate-boca com o técnico Dorival Júnior.

“Fazer esses caras jogar (SIC) hoje, professor. Senão já pega a mala e vai embora”, disparou o torcedor.

“Alguém vai no teu trabalho te criticar, rapaz?”, respondeu o treinador.

“Eu sou torcedor, eu sou torcedor. Nós paga (SIC) o teu salário”.

A equipe do Coritnhians, aliás, ocupa a 14ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro e precisa da vitória. O time perdeu duas partidas consecutivas e quer se afastar das proximidades da zona de rebaixamento.

O caso de Osni, torcedor do Corinthians

Osni Fernando Luiz, aliás, teve condenação pela Justiça de São Paulo a uma pena de um ano de prisão em regime semiaberto mais multa. O torcedor, afinal atirou uma cabeça de porco no campo da Neo Química Arena, em jogo entre Corinthians e Palmeiras, em 2024.

O juiz Fabricio Realizia, do Foro Central Criminal da Barra Funda destacou que investigações cibernéticas pela Polícia Civil encontraram e identificaram seu perfil no Instagram, onde ele publicou a cabeça de porco em um “story” dizendo que todos veriam o que aconteceria durante o jogo.

Depois, o torcedor foi à delegacia, confirmou ser o dono do perfil e que adquiriu a cabeça do animal no Mercadão da Lapa. Além disso, também admitiu ter arremessado o objeto para dentro do estádio e disse não ter combinado o arremesso para dentro de campo com outros torcedores.

