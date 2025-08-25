Fora da Seleção, Neymar publica vídeo treinando forte e foca em retorno ao Santos

Camisa 10 santista está fora da Seleção mais uma vez e responde com trabalho - (crédito: Foto: Reprodução)

O atacante Neymar publicou um vídeo em suas redes sociais treinando forte na academia. A postagem, nesta segunda-feira (25), é uma clara resposta à sua ausência na lista da Seleção Brasileira. O craque do Santos, que se recupera de um edema na coxa, mostrou que está focado em sua recuperação. O objetivo, portanto, é retornar o mais rápido possível ao time santista.

O vídeo, de fato, mostra o jogador em um intenso trabalho de fortalecimento muscular. A atividade visa acelerar a recuperação do edema na coxa. O problema, aliás, foi o que motivou o técnico Carlo Ancelotti a não convocá-lo. Neymar, contudo, desfalcou o Santos no último domingo (24) e é esperado para se reapresentar nesta terça (26).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

Apesar de não chamar o jogador, o técnico da Seleção fez questão de elogiá-lo. Ancelotti, inclusive, minimizou a ausência do craque na lista. “Não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar”, disse o treinador. “Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção”, completou o italiano, deixando as portas abertas.

A resposta de Neymar, portanto, veio em forma de trabalho e dedicação. O vídeo publicado pelo jogador mostra seu total comprometimento com a recuperação. A expectativa do Santos, enfim, é poder contar com seu principal craque no próximo domingo (31). O time enfrenta o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

