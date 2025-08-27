Santos se antecipa e rescinde contrato com lateral-direito

O Santos oficializou nesta terça-feira (26/8) a rescisão contratual do lateral-direito Rodrigo Ferreira, a quatro meses do término do vínculo, que iria até dezembro. O desligamento foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), abrindo caminho para que o atleta siga em definitivo para o São Bernardo, clube onde já estava emprestado.

Rodrigo havia sido contratado pelo Peixe em março do ano passado. Contudo, só pôde integrar o elenco do Santos em abril, já que atuou pelo Mirassol no Campeonato Paulista. O regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol) impede que um jogador defenda dois clubes no mesmo estadual. Na ocasião, chegou a enfrentar o próprio Santos em empate por 2 a 2, pelo Paulistão.

Pelo Leão, o lateral se destacou com dois gols e uma assistência em dez partidas, o que motivou sua chegada ao Peixe em contrato de duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano. No entanto, sua trajetória na Vila Belmiro não teve grande impacto.

Afinal, foram 21 jogos e apenas uma assistência na Série B de 2024, sendo titular apenas cinco vezes. Também chegou a atuar improvisado na lateral esquerda e ficou marcado por uma falha decisiva no empate em 2 a 2 contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da competição.

Sem espaço, acabou emprestado ao São Bernardo no início desta temporada, onde recuperou protagonismo. Afinal, ele anotou dois gols em 17 partidas. Agora, o Tigre do ABC garante sua contratação em definitivo, sem custos de transferência.

