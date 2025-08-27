Três brasileiros estão entre os melhores sub-20 do mundo; veja ranking

Três jogadores brasileiros estão na lista de melhores jogadores sub-20 do futebol mundial de acordo com o Observatório do Futebol (CIES). No levantamento divulgado nesta semana, Estêvão, jogador revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece na 4ª colocação entre os atletas sub-20 mais talentosos do mundo. Rayan (Vasco) está em 18º e Pedrinho (Zenit), em 20º.
O primeiro lugar do ranking ficou com o espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona e considerado o jovem mais promissor do futebol mundial. Ele, aliás, é seguido pelo companheiro de clube Pau Cubarsí e por Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain.
Saiba Mais
Critérios da avaliação
O CIES combina dois índices para definir o potencial das promessas: desempenho em campo, medido por estatísticas de jogos e nível de experiência, calculado a partir dos minutos jogados e da competitividade das ligas disputadas.
Entre os outros nomes citados, o argentino Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid após se destacar no River Plate, aparece em 5º lugar. O Chelsea, inclusive, também emplacou mais um jogador: Jorrel Hato, classificado na 6ª posição.
Ranking completo do CIES – jovens sub-20 mais promissores do mundo
-
Lamine Yamal (Barcelona)
-
Pau Cubarsí (Barcelona)
-
Warren Zaire-Emery (PSG)
-
Estêvão (Chelsea)
-
Franco Mastantuono (Real Madrid)
-
Jorrel Hato (Chelsea)
-
Roger Fernandes (Braga)
-
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
-
Geovany Quenda (Sporting)
-
Elías Montiel (Pachuca)
-
Givairo Read (Feyenoord)
-
Jesús Rodríguez (Como)
-
Mamadou Sarr (Strasbourg)
-
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
-
Ethan Nwaneri (Arsenal)
-
Andrija Maksimovic (RB Leipzig)
-
Lucas Bergvall (Tottenham)
-
Rayan Vitor (Vasco)
-
Rodrigo Mora (Porto)
-
Pedrinho (Zenit)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Saiba Mais
- Esportes Haaland decide mudar nome na camisa
- Esportes Corinthians negocia renovação contratual de Gui Negão
- Esportes São Paulo faz sondagem por Marcos Leonardo, do Al-Hilal
- Esportes Vitor Roque supera números de passagem na Europa com o Palmeiras
- Esportes Al-Nassr divulga novo uniforme alternativo para 2025/26
- Esportes Esposa de Marcos Leonardo ataca ‘sistema’ por baixa em convocação: ‘Corrupção para todo lado’