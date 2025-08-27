Três brasileiros estão entre os melhores sub-20 do mundo; veja ranking

Estêvão chama a atenção com a camisa do Chelsea - (crédito: - Divulgação / Chelsea)

Três jogadores brasileiros estão na lista de melhores jogadores sub-20 do futebol mundial de acordo com o Observatório do Futebol (CIES). No levantamento divulgado nesta semana, Estêvão, jogador revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece na 4ª colocação entre os atletas sub-20 mais talentosos do mundo. Rayan (Vasco) está em 18º e Pedrinho (Zenit), em 20º.

O primeiro lugar do ranking ficou com o espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona e considerado o jovem mais promissor do futebol mundial. Ele, aliás, é seguido pelo companheiro de clube Pau Cubarsí e por Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain.

Critérios da avaliação

O CIES combina dois índices para definir o potencial das promessas: desempenho em campo, medido por estatísticas de jogos e nível de experiência, calculado a partir dos minutos jogados e da competitividade das ligas disputadas.

Entre os outros nomes citados, o argentino Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid após se destacar no River Plate, aparece em 5º lugar. O Chelsea, inclusive, também emplacou mais um jogador: Jorrel Hato, classificado na 6ª posição.

Ranking completo do CIES – jovens sub-20 mais promissores do mundo

Lamine Yamal (Barcelona) Pau Cubarsí (Barcelona) Warren Zaire-Emery (PSG) Estêvão (Chelsea) Franco Mastantuono (Real Madrid) Jorrel Hato (Chelsea) Roger Fernandes (Braga) Myles Lewis-Skelly (Arsenal) Geovany Quenda (Sporting) Elías Montiel (Pachuca) Givairo Read (Feyenoord) Jesús Rodríguez (Como) Mamadou Sarr (Strasbourg) Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) Ethan Nwaneri (Arsenal) Andrija Maksimovic (RB Leipzig) Lucas Bergvall (Tottenham) Rayan Vitor (Vasco) Rodrigo Mora (Porto) Pedrinho (Zenit)

