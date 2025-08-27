Jean Lucas é convocado por Ancelotti para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias

A CBF anunciou nesta quarta-feira (28/7) a convocação de Jean Lucas, do Bahia, para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O meia chega para substituir Joelinton, do Newcastle, cortado após sofrer lesão em sua última partida pela Premier League.

Jean Lucas vive grande fase no Bahia. Assim, chega para reforçar o setor de meio-campo nos duelos contra Chile e Bolívia, que marcam o encerramento da participação da Seleção nesta etapa das Eliminatórias.

Com a vaga já garantida para o Mundial de 2026, os dois jogos servirão para ajustes finais de elenco e observações individuais, enquanto Ancelotti afina a preparação para a próxima fase de compromissos da equipe nacional.

Além de Joelinton, o Brasil terá outro desfalque. Afinal, o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, porém, Ancelotti optou por não chamar nenhum substituto.

Isso porque o treinador já conta com outros dois atletas para o setor. Afinal, o italiano também chamou os laterais Caio Henrique, do Mônaco e Douglas Santos, do Zenit. Assim, Ancelotti deve seguir para Data-Fifa com 24 convocados, um a menos que o previsto.



