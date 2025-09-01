CEO que roubou boné de criança no US Open se manifesta após polêmica

Tenista havia autografado uma bola e dado um boné para um garoto na arquibancada, mas um homem, que depois foi identificado como Piotr Szczerek - (crédito: Reprodução/Instagram)

O polonês Piotr Szczerek, milionário e CEO da empresa de pavimentação Drogbruk, se manifestou nesta segunda-feira (1º/9) após tomar um bonê autografado de uma criança. A situação aconteceu após a vitória do tenista Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov, no torneio US Open, na Polônia, na quinta-feira (28/8).

O tenista vencedor havia autografado uma bola e dado um boné para um garoto na arquibancada, mas um homem, que depois foi identificado como Piotr Szczerek, retirou o objeto das mãos da criança antes que o tenista percebesse.

Piotr Szczerek pediu desculpas após a repercussão negativa de atitude. "Eu gostaria de pedir desculpas ao rapaz ferido, à sua família, bem como a todos os fãs e o próprio jogador. Eu cometi um erro enorme. Nas emoções, na multidão se alegrando depois da vitória, eu estava convencido que o jogador de tênis tira o chapéu na minha direção, aos meus filhos que pediram autógrafos antes", disse o empresário em comunicado publicado no Instagram da empresa.

"Não foi minha intenção, mas não muda o fato de eu ter magoado o garoto e desapontado os fãs. O chapéu foi dado ao rapaz, e desculpas à família (...) Durante anos, a minha mulher e eu estamos empenhados em ajudar crianças e jovens atletas, mas esta situação mostrou que um momento de desrespeito pode arruinar anos de trabalho e apoio. Dói pra mim, mas há uma lição necessária de humildade. É por isso que estarei ainda mais envolvido em iniciativas de apoio a crianças e adolescentes e

ações contra a violência e o ódio", acrescentou Piotr.

Tenista reencontra criança

O tenista polonês Kamil Majchrzak reencontrou, no sábado (30/8), o garoto que teve o boné autografado "roubado". Ao tomar conhecimento do ocorrido, o atleta usou o Instagram para localizar o garoto, chamado Brock. "Hoje, depois do aquecimento, tive um ótimo encontro. Vocês reconhecem?", disse o tenista.

Segundo Majchrzak, Szczerek também procurou se redimir com a criança e sua família, tentando entrar em contato com a mãe de Brock para corrigir a situação.

