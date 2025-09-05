Monza: 10 curiosidades sobre o autódromo mais famoso da F1

A pista de Monza tem 5,793 km e recebe a Fórmula 1 há mais de 70 anos - (crédito: Reprodução/Autodromo Nazionale Monza)

Neste fim de semana será realizada uma das corridas mais tradicionais da Fórmula 1: o Grande Prêmio de Monza, na Itália.

Localizado em Milão, próximo à cidade de Monza, o Autodromo Nazionale Monza tem o formato muito associado ao de uma bota. A pista de 5.793 metros recebe a categoria há mais de 70 anos e é conhecida como o “templo da velocidade”. O apelido veio das longas retas, que é considerado o traçado mais rápido da Europa, onde os carros atingem velocidades que já superaram os 370 km/h. É um circuito que exige habilidade dos pilotos e reforça a potência dos motores.

10 curiosidades sobre o autódromo de Monza

1- História de longa data

Das três principais corridas que fazem parte do calendário da F1 desde 1950, Itália, Inglaterra e Mônaco, apenas o Grande Prêmio da Itália nunca foi cancelado. No entanto, em 1980, a corrida foi transferida para o autódromo de Ímola devido a reformas.

2- Recorde de velocidade

Monza é reconhecida pela velocidade. Em 2020, Lewis Hamilton alcançou a pole-position com uma velocidade média de 264,3 km/h. Contudo, as novas regulamentações limitam a velocidade média dos carros a 257 km/h, tornando o recorde quase impossível. Da mesma forma, o recorde de velocidade máxima de 372,6 km/h, estabelecido por Juan-Pablo Montoya em 2005, dificilmente será batido, já que os carros atuais só chegam até 357 km/h.

3- A corrida mais rápida do calendário

O Grande Prêmio da Itália é a corrida de Fórmula 1 mais rápida, com pilotos terminando a prova de 300 km em cerca de uma hora e 20 minutos, enquanto as outras corridas duram aproximadamente uma hora e 40 minutos.

4- Primeiro título de Fittipaldi

Foi no "templo da velocidade" que o brasileiro Emerson Fittipaldi conquistou o primeiro título mundial, em 1972, a bordo da Lotus-Ford JPS. A equipe do brasileiro passou por grandes problemas nessa prova, o carro oficial do piloto acabou sendo destruído enquanto era transportado e Emerson teve que correr com o reserva. No dia da corrida, o carro apresentou falhas, um vazamento no tanque de combustível, mas, os mecânicos conseguiram resolver o problema e deu tempo de Emerson disputar e vencer a corrida, sagrando-se campeão mundial aos 25 anos, um recorde que só foi quebrado em 2005 por Fernando Alonso.

5- A profecia de Ron Dennis

Dias antes do GP de 1987, a McLaren anunciou uma parceria que se tornaria uma das maiores duplas da F1, Alain Prost e Ayrton Senna. O chefe da McLaren, Ron Dennis, profetizou que os carros venceriam todas as 16 provas da temporada de 1988, mas um erro de Senna em Monza, nas duas voltas finais, fez a equipe perder a chance da temporada perfeita.

6- O presente para os tifosi

O erro de Senna em 1988 fez a vitória cair no colo de Gerhard Berger, da Ferrari, que cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido pelo companheiro Michele Alboreto. A dobradinha da equipe italiana foi um presente para os tifosi e foi dedicada para o comendador Enzo Ferrari, que havia falecido semanas antes.

7- Provocações de Prost

Em 1989, Prost, com sua saída da McLaren já anunciada em meio a uma rivalidade intensa com Ayrton Senna, após triunfar no GP de Monza, surpreendeu ao entregar o troféu de vencedor aos tifosi que comemoraram a vitória. Essa atitude, vista como uma provocação, deixou o chefe de equipe, Ron Dennis, furioso.



8- Pódios por equipe

A Ferrari se destaca como a equipe com o maior número de pódios, totalizando 70, já a McLaren segue em segundo lugar, com 29 pódios, completando o top 3, a Williams, com 21 pódios em Monza.



9- Os maiores vencedores

Entre os pilotos, o alemão Michael Schumacher e o britânico Lewis Hamilton se destacam, com cinco vitórias cada. Na sequência, vem o brasileiro e tricampeão Nelson Piquet, com quatro vitórias.

10- Williams, a última corrida da família

A corrida de 2020 foi a última em que a equipe esteve sob o comando da família Williams. A equipe, uma das mais antigas e bem-sucedidas do esporte, com nove campeonatos de construtores e sete de pilotos, foi vendida para o grupo Dorilton Capital após 43 anos e 739 GPs.

O Grande Prêmio de Monza, com sua combinação de alta velocidade e histórias épicas, vai além de uma simples corrida. É um marco do automobilismo, um palco de recordes que marcam a memória dos pilotos e fãs.

Veja as datas e onde assistir o Grande Prêmio de Monza:

Sexta-feira, 05/09: treino livre 1 - 8h30



Sexta-feira, 05/09: treino livre 2 - 12h



Sábado, 06/09: treino livre 3 - 07h30



Sábado, 06/09: classificação - 11h00



Domingo, 07/09: corrida - 10h

Os treinos livres são transmitidos pelo aplicativo Band play, site da band e o canal BandSports. A classificação e a corrida são transmitidas pelos mesmos locais, com o adicional da TV aberta, no canal da Band.



Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca