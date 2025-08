Brasileiro é apontado como substituto de Hamilton na Ferrari; entenda

A fala do ex-presidente veio à tona após compartilhamento de opinião em relação a Lewis Hamilton, também durante a entrevista mencionada. De acordo com Ecclestone, Hamilton deveria considerar abandonar as pistas, antes que "algo ruim" aconteça - (crédito: Divulgação // AFP)

Ex-chefe da Fórmula 1, o britânico Bernie Ecclestone, de 94 anos, considera o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, como uma das principais opções para substituir o campatriota Lewis Hamilton, heptcampeão da principal categoria do automobilismo mundial e atual condutor da Ferrari.

Em entrevista ao canal Mail Sport, de Portugal, Bernie, além de elogiar Bortoleto, também citou o argelino Isack Hadjar, outro novato no certame. "Se eu pudesse 'roubá-lo', pegaria Isack Hadjar, da Racing Bulls. Ele se saiu muito bem no primeiro ano e é um cara ótimo. Também elogio o nosso amigo do Brasil (Gabriel Bortoleto). Ele é talentoso".



A fala do ex-presidente veio à tona após compartilhamento de opinião em relação a Lewis Hamilton, também durante a entrevista mencionada. De acordo com Ecclestone, Hamilton deveria considerar abandonar as pistas, antes que "algo ruim" aconteça.

"Lewis é muito talentoso, era e provavelmente ainda é. Mas, como muitas personalidades do esporte, quando chegam ao topo, só há um caminho a seguir, e não é uma boa direção. É só para baixo", relatou. Para ele, Lewis precisa, o quanto antes, aceitar já ter alcançado o potencial máximo e que, no momento, a melhor opção é considerar a aposentadoria.

"Ele pode não pensar, mas logo se acostumará a fazer outras coisas além do automobilismo na aposentadoria. Acho que ele deveria ter feito isso há um tempo. O cara não é trapaceiro. Mas estaria trapaceando consigo mesmo se continuasse. Ele deveria parar agora", opinou. "Se eu estivesse cuidando dele, negociaria com a Ferrari imediatamente e diria: "Se vocês tiverem alguém para substituir Lewis, ele sairá'. Ele não precisa mais correr riscos. Ele já ganhou sete títulos mundiais e isso basta", acrescentou.

As falas de Ecclestone foram proferidas em meio a momento turbulento do heptacampeão na Ferrari. O ano vigente é, segundo o Mail Sport, o primeiro de três do contrato do britânico junto à escuderia italiana. Na última corrida do campeonato, no domingo passado, Lewis cruzou a linha de chegada com a 12ª colocação - a mesma da largada. Depois da prova, ele chegou a afirmar que, talvez, a Ferrari devesse "trocar o piloto".

Enquanto isso, o colega de escuderia, o francês Charles Leclerc, apesar das decisões ruins tomadas pela equipe durante a prova, ainda conseguiu finalizar com a quarta colocação.