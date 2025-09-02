Martín Anselmi recua e Atlético encerra negociações com o técnico

Depois de ficar próximo de acerto para comandar o Atlético, o argentino Martín Anselmi recuou e a negociação foi encerrada. Alguns membros da comissão técnica do treinador tiveram desacertos, que impediram o negócio de ir adiante. O Galo segue na busca de um novo treinador para substituir Cuca.

De acordo com informações divulgadas pela rádio Itatiaia, dois integrantes da comissão técnica não puderam avançar na negociação por questões pessoais. Anselme entende que a dupla é parte fundamental para o seu trabalho. Houve uma tentativa de substituição dos profissionais, mas que acabou sendo descartada.

O Porto havia sido o último clube do argentino. Os Dragões demitiram o técnico após a péssima campanha no Mundial de Clubes. Anselmi acumula passagens por clubes da América Latina, como Cruz Azul, Unión La Calera e Independiente del Valle, no qual conquistou a Sul-Americana, em 2022. O treinador possui uma passagem pelo Brasil, como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez, no Internacional, em 2021.

Agora, o Atlético trabalha contra o tempo para anunciar um novo treinador antes do retorno da Data Fifa. O próximo compromisso do Galo é na próxima quinta-feira (11), contra o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 0 na ida, o Alvinegro precisa, pelo menos, igualar o resultado para levar a decisão aos pênaltis.

