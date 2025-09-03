Textor e Marinakis têm acordo selado por recompra do Botafogo

Evangelos Marinakis e John Textor vivem dias de uma relação umbilical e têm um acordo selado no processo de recompra do Botafogo. No último fim de semana, aliás, os dois se encontraram na Inglaterra para debater o assunto e traçar algumas estratégias. A dupla precisa driblar alguns imbróglios com a Eagle Football Holdings. A informação é do Canal do Medeiros.
Na Terra da Rainha, o sócio majoritário da SAF do Glorioso recebeu o goleiro John em sua primeira aparição como goleiro do Nottingham Forest, clube controlado pelo magnata grego.
Marinakis e Textor fizeram negócios, nos últimos meses, envolvendo Botafogo e o Nottingham Forest. John e Cuiabano foram vendidos ao clube inglês. O Godfather vendeu quatro jogadores do Botafogo para o clube do mandachuva grego: o zagueiro Jair, o lateral-esquerdo Cuiabano, o goleiro John e o centroavante Igor Jesus. Em contrapartida, o big boss trouxe o volante Danilo, ex-Palmeiras, do time da Premier League.
No último dia da janela de transferências das grandes ligas europeias, o Forest topou devolver Cuiabano ao Botafogo, mas por empréstimo até o fim deste ano.
Textor deve contar com o apoio de Marinakis na recompra do Botafogo. O primeiro passo do empresário norte-americano foi criar uma empresa nas Ilhas Cayman para adquirir novamente o Glorioso junto à Eagle Holdings.
