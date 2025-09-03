John explica saída do Botafogo para o Forest: "Estar na Premier League é um sonho"

Negociado em definitivo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o goleiro John se despediu do Botafogo e celebrou a chance de atuar na Premier League pela primeira vez na carreira. Assim, o arqueiro não escondeu a felicidade nesta nova etapa da carreira e projetou uma grande temporada com a camisa vermelha e branca.

“Estou muito feliz. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja uma história linda, uma história maravilhosa, uma história em que a gente pode conquistar grandes coisas”, disse ao canal oficial do clube inglês.

“Entendi que era o momento. Com 29 anos, sou um goleiro que, no Brasil, conquistei alguns títulos. Estar aqui na Premier League para mim é um sonho, realizando um sonho meu e da minha família. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Espero que a gente faça um ano maravilhoso”, acrescentou.



Dicas com o artilheiro

O jogador, de 29 anos, chega ao clube inglês com contrato de três temporadas. Nesse sentido, o arqueiro estava no Glorioso desde 2024, após a equipe carioca pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões na época) ao Santos e tinha vínculo até 2028.

Além disso, durante o vídeo, John explicou que pegou dicas com Igor Jesus antes de assinar e também reencontrará o zagueiro Jair. Cuiabano, por sua vez, assinou com o clube, mas seguirá no alvinegro por empréstimo.

“Cheguei a falar com o Igor para perguntar algumas coisas sobre o clube. Assim ,a referência foi muito boa, foi uma coisa grande do clube. O clube está com uma ambição enorme de conquistar grandes coisas, está crescendo cada vez mais, está se tornando cada vez maior, aumentando mais ainda a história que já tem. Então isso me fez vir para cá, me fez escolher estar aqui. Estou muito feliz. Muito feliz também de estar junto com eles de novo. A gente pôde ser campeão no Brasil e espero que a gente seja campeão aqui também”, completou.