Brasil vence França e pega Itália na semi do Mundial feminino de vôlei

A Seleção Brasileira está nas semifinais do Mundial Feminino de vôlei. Em uma exibição de gala, principalmente no segundo set, a trupe liderada pelo técnico José Roberto Guimarães eliminou a França por 3 sets a 0 na manhã desta quinta-feira, no Estádio Indoor Huamark, em Bangkok, na Tailândia, e enfrentará a Itália neste sábado pelo acesso à finalíssima. As parciais foram de 27/25, 33/31 e 25/19 em 1h40 de jogo no país asiático. Julia Bergmann com 18 pontos e Gabi (13) foram os destaques do triunfo. Invicta há 34 partidas, a Itália desbancou a Polônia pelo mesmo placar.
"Estou muito orgulhosa porque sabíamos que seria uma partida muito difícil. Nós tivemos paciência e nos momentos certos fizemos o nosso bloqueio funcionar. Precisamos melhorar o nosso saque e fazer um jogo diferente do que foi na Liga das Nações", avaliou a capitã Gabi em entrevista ao SporTV. "Temos que jogar com inteligência. Houve dificuldade no início contra a França, mas depois variamos. Vamos precisar das 14 contra a Itália", avisou.
O Brasil começou o duelo imponente abrindo 5 x 2 na primeira parcial. A França reagiu na reta final e virou o jogo para 21 x 20. Houve trocação de pontos até um bloqueio da brasiliense Julia Kudiess recolocou a Seleção no controle da partida por 23 x 22. Um toque na rede das adversárias foi definitivo para a equipe verde-amarela começar na frente.
O segundo set foi um sufoco. A França começou a forçar o saque e abriu diferença no placar. A distância chegou a quatro pontos em 19 x 15 para as europeias. José Roberto Guimarães corrigiu erros e o Brasil reagiu com uma sequência de quatro pontos. No toma-lá-dá-cá, a Seleção desperdiçou dois set points e as francesas chegaram a fechar a partida em 28 x 26. Zé Roberto pediu desafio e o placar recuou para 27 x 27. A capitã Gabi encerrou o set em suado em 33 x 31.
A França sentiu o golpe e não conseguiu manter a intensidade no terceiro set. Paciente, o Brasil trocou bolas no chão com a França até abrir 19 x 15 e marchar tranquilamente rumo ao triunfo para avançar com autoridade às semifinais em busca do título inédito no Campeonato Mundial.
