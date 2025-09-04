InícioEsportes
Vôlei

Brasil vence França e pega Itália na semi do Mundial feminino de vôlei

Exibição de gala com direito a virada heroica no segundo set aumenta o sarrafo do Brasil em busca do título inédito: a próxima meta é quebrar invencibilidade de 34 jogos da Itália

O Brasil teve dificuldades no primeiro e no segundo set, mas se impôs no terceiro e despachou a França do Mundial - (crédito: Amaury Paul/AFP)
O Brasil teve dificuldades no primeiro e no segundo set, mas se impôs no terceiro e despachou a França do Mundial - (crédito: Amaury Paul/AFP)

A Seleção Brasileira está nas semifinais do Mundial Feminino de vôlei. Em uma exibição de gala, principalmente no segundo set, a trupe liderada pelo técnico José Roberto Guimarães eliminou a França por 3 sets a 0 na manhã desta quinta-feira, no Estádio Indoor Huamark, em Bangkok, na Tailândia, e enfrentará a Itália neste sábado pelo acesso à finalíssima. As parciais foram de 27/25, 33/31 e 25/19 em 1h40 de jogo no país asiático. Julia Bergmann com 18 pontos e Gabi (13) foram os destaques do triunfo. Invicta há 34 partidas, a Itália desbancou a Polônia pelo mesmo placar.

"Estou muito orgulhosa porque sabíamos que seria uma partida muito difícil. Nós tivemos paciência e nos momentos certos fizemos o nosso bloqueio funcionar. Precisamos melhorar o nosso saque e fazer um jogo diferente do que foi na Liga das Nações", avaliou a capitã Gabi em entrevista ao SporTV. "Temos que jogar com inteligência. Houve dificuldade no início contra a França, mas depois variamos. Vamos precisar das 14 contra a Itália", avisou.

O Brasil começou o duelo imponente abrindo 5 x 2 na primeira parcial. A França reagiu na reta final e virou o jogo para 21 x 20. Houve trocação de pontos até um bloqueio da brasiliense Julia Kudiess recolocou a Seleção no controle da partida por 23 x 22. Um toque na rede das adversárias foi definitivo para a equipe verde-amarela começar na frente.

O segundo set foi um sufoco. A França começou a forçar o saque e abriu diferença no placar. A distância chegou a quatro pontos em 19 x 15 para as europeias. José Roberto Guimarães corrigiu erros e o Brasil reagiu com uma sequência de quatro pontos. No toma-lá-dá-cá, a Seleção desperdiçou dois set points e as francesas chegaram a fechar a partida em 28 x 26. Zé Roberto pediu desafio e o placar recuou para 27 x 27. A capitã Gabi encerrou o set em suado em 33 x 31.

A França sentiu o golpe e não conseguiu manter a intensidade no terceiro set. Paciente, o Brasil trocou bolas no chão com a França até abrir 19 x 15 e marchar tranquilamente rumo ao triunfo para avançar com autoridade às semifinais em busca do título inédito no Campeonato Mundial.

Saiba Mais

MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 04/09/2025 08:48 / atualizado em 04/09/2025 08:55
x