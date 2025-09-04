Botafogo vence o Confut 2025 com campanha sobre melanoma e leva mais 4 troféus

O Botafogo foi um dos grandes destaques da Confut Sudamericana 2025, evento em São Paulo, entre os dias 2 e 4 de setembro. O clube venceu, assim, a categoria Melhor Ação Social ou Sustentável com a campanha “O Patrocínio que Ninguém Viu”. A ideia, então, é fruto de uma parceria com a ONG Melanoma Brasil e a agência End to End. Entre os finalistas estavam, aliás, o projeto “Bioparque Conexión Puma”, do Colo-Colo (Chile), e a campanha Doe Gols, do SporTV.

Durante 12 jogos da temporada, em diferentes competições, o uniforme alvinegro trouxe um detalhe quase imperceptível: uma pequena mancha posicionada na parte de trás da camisa, próxima ao número. O sinal passou despercebido por torcedores, jornalistas e até pelos próprios atletas. Trata-se de uma analogia ao comportamento silencioso e invisível do melanoma, tipo mais agressivo de câncer de pele.

O alerta apareceu, enfim, após a sequência de partidas, quando o clube lançou nas redes sociais a hashtag #SeLigaNasCostas. Naquele momento, o Mais Traidicional reforçou a importância do check-up dermatológico.

“12 jogos com essa mancha na camisa do Fogão e você não viu. O melanoma também se esconde. Faça um check-up de pele”, postou o Botafogo.

Botafogo engata mais troféus

Além desta conquista, o clube também levou outros quatro troféus na premiação: Melhor TV de Clube, Profissional de Scout (Alessandro Brito), Profissional de Recursos Humanos (Mariana Carvalho) e Profissional de Finanças (Anderson Santos).

A agência End to End, parceira do projeto, também foi reconhecida. Bruno Brum, CMO da empresa, venceu na categoria Profissional de Publicidade Esportiva, e a End to End levou a Melhor Agência de Marketing Esportivo.

“Mais do que comunicar, o futebol tem o poder de transformar e de alertar para questões de saúde. Essa campanha mostrou que a criatividade pode salvar vidas. É um motivo de enorme orgulho ver esse trabalho sendo reconhecido em um evento tão relevante para a indústria do futebol”, destaca Brum.

